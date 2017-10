Több ezer új lakást öntenek Budapestre

Több ezer új építésű társasházi lakás kerül a budapesti piacra a következő hat hónapban. A fejlesztők csábító konstrukciókkal és az állami támogatás reményével akarják megragadni a vásárlók figyelmét. Egyre több jel mutatja azonban, hogy nem minden beruházás lesz akkora, mint hirdetik, sok pedig akár féléves késéssel is indul a munkaerőhiány miatt – derül ki az Otthontérkép friss elemzéséből.

Az Otthontérkép adatai szerint Budapesten összesen 18 db, 200 vagy ennél több lakást tartalmazó új társasházi projekt van épülőben vagy az építkezés megkezdése előtti utolsó szakaszban. Az ezeket vizsgáló felmérés szerint a pesti oldal kedveltebb az építés szempontjából, az említett nagyobb volumenű beruházások 61 százaléka található itt, de Budán is jelentős építkezések zajlanak és mindkét városrészen gőzerővel tart az értékesítés.

Új projektek Pesten Lakópark Lokáció Összes lakás Allure Residence IX. 534 Corvin Átrium VIII. 531 Levendula Lakópark XIV. 439 Metrodom City Home IX. 373 Danubio XIII. 355 Duna Terasz Prémium XIII. 322 Divinus Lakópark XIII. 320 Green Court Residence XIII. 276 Marina Garden XIII. 275 Pannónia Ház XIII. 231 Thermal Zugló 3.ütem XIV. 202 Virágvölgy XXIII. 200

Forrás: otthonterkep.hu

Pesten a legnagyobb lakásszámmal az Allure Residence bír, itt 534 otthont alakítanak ki, ezt követi a Corvin Átrium 531 otthonnal a VIII. kerületben és a Levendula Lakópark 439 lakással Zuglóban. A pesti oldal talán legkedveltebb kerülete a XIII., mely átlag négyzetméterár szempontjából is előkelő helyen jár a maga 521 ezer Ft/négyzetméteres árával. Nagy kedvenc még a feltörekvő XIV. kerület is, ott 409 ezer forintos négyzetméterárral lehet kalkulálni és a VIII. kerület is, ahol szintén 409 ezer Ft/négyzetméterért juthatunk új saját otthonhoz.

A főváros budai oldala sem szűkölködik épülő új lakásokban, összesen több mint 2400 otthont építenek itt (és most kizárólag azokat vettük számításba, melyek 200 lakásos vagy annál nagyobb projektek). Budapest ezen részén épül a két legnagyobb lakóprojekt, a Budai Bolero (905 lakás) és az Elite Park (706 lakás), mindkettőnél javában tart a kivitelezés.

Budán a XI. kerület az abszolút kedvenc a fejlesztők körében. A két gigaprojekten kívül a BudaPart, a Tetris ház, a Savoya ház és a Sasad Liget is sok érdeklődőt vonz. A BudaPartnál az eredeti közlés szerint több mint 1000 lakás lesz, jelenleg az első ütem 265 lakásának kivitelezése zajlik, a Tetris Ház első ütemében 267 lakást adnak át.

Új projektek Budán Lakópark Lokáció Összes lakás Budai Bolero Park XI. 905 Elite Park XI. 706 Tetris Ház XI. n.a. BudaPart XI. n.a. Sasad Liget 5. ütem XI. 220 Savoya-ház XI. 206

Forrás: otthonterkep.hu

„Intő jel, hogy az értékesítés lassabb, mint az év elején, hiába áramlik egyre több pénz a bankok és lakástakarék pénztárak felől a szektorba. A még mindig növekvő ár nem ellensúlyozható a rendelkezésre álló pénzzel. A fejlesztő kénytelen kifizetni a rohamosan dráguló kivitelezést (anyag és munkaerő) és az emelkedés egy részét a vevőre hárítani” – figyelmeztetett Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője. A vevőjelöltek jelentős része, kb. 30-40 százaléka választás elé kerül: inkább kisebb méretű lakást, de újat vesz, vagy feladja a kedvenc körzetet és az olcsóbb kerületben épülő társasházra szavaz, vagy maga vág bele az építkezésbe, esetleg lemond az újról és vesz egy újszerű használtat – 15-20 százalékkal olcsóbban.

Az árak főleg Budán kényszeríthetik erre az érdeklődőket. A legtöbb lakóparki beruházásnak helyet adó Újbudán 531 ezer forintos átlagos négyzetméterárral lehet számolni, habár tény, hogy a kerület sokszínűsége miatt az ár tekintetében nagy az ingadozás. A legdrágább újbudai körzet a lágymányosi, a sasadi, valamint Gellérthegy, Hosszúrét és Kőérberek, ahol 530-630 ezer Ft/négyzetméterár az átlag, de Albertfalván és Kelenvölgyben akár 500 ezer Ft/négyzetméteres ár alatt is vásárolhatunk. Összességében azonban igaz, hogy a budai oldalon mélyebben kell a zsebbe nyúlni, ha valaki új építésű lakást akar vásárolni.

Ez egyébként az összehasonlításon túlmenően általánosságban is igaz. A kivitelezési költségek megemelkedése ugyanis a lakásárakban is megjelenik, nem beszélve a külföldi befektetők árfelhajtó erejéről, akik olykor egész emeleteket vásárolnak meg azzal a céllal, hogy később kiadják a lakásokat.

A verseny azonban nemcsak a vásárlók, hanem a fejlesztők között is igen szoros, hiszen jól látható, hogy egyes sztárkerületekben tucatjával vannak jelen ezek a szereplők. Az igazi kihívás lassan az lesz a projektgazdák számára, hogy miként tudják megkülönböztetni saját projektjüket a többitől, vagyis, hogy miként tudják megnyerni maguknak a vásárlókat.

Mindeközben egyébként kicsit lassult a lakások drágulásának üteme. A második negyedévben a használt lakások ára már csak 7,8, az újaké 4,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest az ingatlan.com elemzése szerint. A lakáspiaci kereslet továbbra is erősnek mondható, az idén 37 százalékkal több érdeklődést mértek a lakások és házak iránt, mint egy évvel korábban. Az áremelkedés várhatóan folytatódik, de a korábbi években megszokott két számjegyű drágulásnál mérsékeltebb tempóban.