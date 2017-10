A zöld rendszám az új rokkantkártya

Az elektromos autóknak járó zöld rendszámmal ingyen lehet parkolni nálunk. És bár drága elektromos autók nem különösebben vannak nálunk, csalók már annál inkább, hivatkozik az Elektromos autók-csoport fényképeire a G7.24.hu.

A Toyoták közül például kizárólag a Prius Plug-in hybrid kaphatna ingyen parkolásra jogosító zöld rendszámot nálunk, de fotók terjednek zöld rendszámos magyar Toyota Aurisról. Vagy ami még viccesebb, különböző Hondákról is, pedig márka képvisleői szerint nincs is olyan modelljük Európában, ami valaha megkaphatná kedvezményes rendszámot nálunk. Persze jó eséllyel nem is ez a lényeg, van fénykép például egy öregebb, de mégis zöld rendszámos Honda Civicről is.

Mivel hamis zöld rendszámot gyártani kifejezetten nehéz, azt lehet gyanítani, hogy a pofátlan csalásokhoz egyszerűen megvettek pár állami bürokratát a tulajdonosok. Ők jó eséllyel a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál (NKH-nál) dolgoznak, mivel ott adhatják csak ki a zöld rendszámhoz szükséges 5E, 5P vagy 5N környezetvédelmi besorolásjelzéseket.

5E, 5N, 5P A magyar szabályozás egyébként kifejezetten lágyszívű az elektromos autós besorolásokkal, egy őrült soakt fogyasztó, alapvetően szénhidrogénekkel üzemeleő városi terepjáró is lehet akár zöld rendszámos autó nálunk. Az 5E besorolást a rendes elektromos autó kaphatja, amiben csak elektromos motor van. Az 5N az az autó, ami tud legalább 50 km-t menni tisztán elektromos üzemanyaggal, és lehet kívülről tölteni az akkumulátorát. Az 5P a leggyengébb, ez ugyanaz a kategória, mint az előbbi, csak elég 25 km-t tudnia az 50 helyett.

Kevésbé valószínű, de persze az is elképzelhető még, hogy hiteles papíroknál valamelyik későbbi okmányirodai ügyintéző nézi félre az egyszerű besorolást, és valamiért sokkal kedvezőbb rendszámot ad némely autóknak.

A lap megkérdezte az NKH-t és az illetékes minisztériumot, az NFM-et is a csalásokról, de nem válaszoltak nekik.