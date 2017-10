Nyugtalanul alszik, mert nem vallotta be az adóhivatalnak, hogy nyáron két hétre, míg a szomszéd Marciék telkén hédereltek, airbnb-ztette egy kicsit a lakást, és emiatt pár (tíz)ezer forintnyi adója keletkezett? Vagy mert a családi bt-ben elszámolták költségként a kis unokaöccse új iPadjét?

Nyugalom.

Mondjuk ha ön Bóna Sándor 32 éves debreceni lakos, akkor esetleg van oka az aggodalomra, ha azt a szót hallja, hogy NAV. Mert akkor öné a főváros 15. kerületében, egy székhelyszolgáltató címén nyilvántartott Best Master Kft. Ami akár jó is lehetne, hiszen 2013-ban például csaknem 3 milliárd forintos árbevétele volt, és több tízmillió forintos adózott eredményre lehetett büszke.

Már több mint négyezer feketefoglalkoztató A NAV csütörtökön közzétette a "be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók" legújabb névsorát is. Az adóhivatal adatbázisába mostanra 4113 munkaadó került. Cégek és magánszemély (vélhetően többségük egyéni vállalkozó) mellett szövetkezetek is kerültek a listára.

Csakhogy mégse jó. A cég ugyanis ma már egy a NAV legfrissebb, csütörtökön közzétett feketelistájának (pdf) az éllovasa (továbbá 20. helyezettje is). Ezen azokat a vállalatok és magánszemélyeket tüntetik fel, amelyek és akik legalább 100, illetve 10 millió forintos adótartozása az utóbbi negyedévben lett jogerős.

A Best Master jócskán megugrott ezt a küszöböt: van egy 1 389 595 000 forintos adóhiánya, ahogy hivatalosan mondják, valamint egy 207 429 000 forintos tétellel is lóg a NAV-nak (a kettő együtt 1 597 024 000 forint). Vagyis ezeknél többel is, a pótlékokból és bírságokból (ez adóhivatali nyelven jogkövetkezmény) ugyanis terheli még őket összesen 938 047 000 forint, vagyis mindösszesen 2 533 071 000 forinttal adósai a költségvetésnek. Hogy ennek behajtására sok esélye aligha lesz az államnak, arra utal, hogy a cég ellen 2015 óta folynak végrehajtások és más eljárások (pedig pár éve még ők indítottak végrehajtást más cégek ellen). Sőt, a Best Mastersről tulajdonképpen már eleve csak múlt időben lehet beszélni, mert az adószámát 2017 júliusában törölték.

A lista második helyén álló Compact Holding Kft. csak 855,6 milliós adótartozást gyűjtött össze, de van mellé, 1,766 milliárdnyi jogkövetkezmény, vagyis összesítésben előzik is a Best Masterst a maguk 2,621 milliárdjával. Ennek a cégnek egyébként 2014 márciusi óta egy, a romániai (erdélyi) Sármaságban lakó személy, Ida Racz a tulajdonosa és vezető tisztségviselője.

A magánszemélyek közül a legnagyobb adós egy XIII. kerületi panelba bejelentett férfi, Szabó László, akinek csaknem 400 milliónyi tartozás és 800 millió fölötti bírság, pótlék terheli a pénztárcáját – már persze, ha be tudják rajta hajtani. Az óbudai Hoffer György 304+630 millióval a 12. tudott lenni az adóslistán, amire most 90 név került.

Ha van ismerős személynév vagy cégnév a névsorban, ide írhatja meg.