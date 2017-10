Elismerte a külügy, hogy törvénytelen, ahogy offshore cégekkel üzletelnek

Az eddig szabályozásunk azt mondta ki, hogy a külképviseletek csak olyan cégekkel köthetnek szerződéseket és fizethet nekik közpénzzel, amelyek bizonyos pénzmosás ellenes és egyéb szabályok szerint átláthatónak minősültek. Ezt egyrészt az államháztartásról szóló törvény, másrészt az Alaptörvény is kimondja. Hasonló, esetenként jóval szigorúbb szabályozás egyébként bőven van szerte világban, mondjuk az USA-ban vagy az Egyesült Királyságban is.

Most viszont egy salátatörvényben elrejtve (T/17566. számú törvényjavaslat) ezt akarta kikerülni a külügy, nem akarják betartani a Fidesz által hozott szabályokat. A külügyesek ötlete annyi, hogy akivel szerződnek, az átlátható lesz és kész. Egy külön paragrafus pedig

visszamenőlegesen is átláthatóvá varázsolna

minden korábbi szerződéssel érintett céget. Erről itt írtunk bővebben.

Most a gazdasági bizottság meghallgatásán Bacskai József helyettes államtitkár be is vallotta, hogy alkotmányellenesen működnek, nem tudnak vagy nem akarnak teljesen tiszta cégekkel szerződni, írja a 24.hu.

Nagyon érdekes, hogy szerinte "külföldön” nem igazán lehetséges átlátható céget találni, a csúcsdiplomatáink külföldön

még csak a tulajdonosi szerkezettel kapcsolatos nyilatkozattételre se

képesek rábírni azokat a cégeket, akiknek pénzt akarnak adni valamiért.