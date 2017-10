Tízmilliárdokat költünk kamugyógyszerekre

Évi negyvenmilliárd forintot költenek vitaminokra és legalább ugyanennyit az interneten kínált csodaszerekre a magyar vásárlók – mondta el a Magyar Időknek Bérci István, a Magyarországi Étrendkiegészítő-gyártók és -forgalmazók Egyesületének (Mékisz) elnöke.

A cikk szerint évről évre nő a kereslet az étrend-kiegészítők iránt az országban, csak a legálisan működő kereskedők és a gyógyszertárak adatai alapján az éves forgalom eléri a negyvenmilliárd forintot. Az online kapható, bizonytalan eredetű és hatású áruk forgalmáról nincsenek megbízható adatok, de a Mékisz úgy becsli, ez is legalább a legális szerekkel megegyező volumen akkor volumenű lehet.

A gyógyszertárak adatai szerint évente tíz százalékkal nő a piac, ami jellemzően nem az árak emelkedésének, hanem a fogyasztás tényleges bővülésének tudható be. A legtöbben multivitaminokat, C-vitamin-készítményeket, magnézium- és kalciumtartalmú szereket, illetve ízületi porcregeneráló termékeket vásárolnak.

Az átlagvásárló negyven-ötven év közötti, középosztálybeli nő, aki a szüleinek, a gyerekeinek és a férjének is vásárol étrend-kiegészítőket, a vásárlók köre folyamatosan bővül. Bérci István szerint a gyógyszertárban kapható áruk minden esetben biztonságosak és a minőségük is jó, a neten kapható áruk esetében viszont korántsem ilyen pozitív a kép. A legtöbben különböző „csodaszereket”, mell- , pénisz- és potencianövelő termékeket rendelnek online, az abszolút favoritnak pedig még mindig a fogyasztószer számít. Ezek a - néhány tabletta beszedésétől már radikális változást ígérő - szerek jó esetben csak pénzkidobást jelentenek, de akár az is előfordulhat, hogy károsítják a fogyasztó egészségét.