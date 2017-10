Orbán: Nem szolgálhatjuk fel papírtányéron az aranyalmánkat, legalább ezüsttálca kell

A kormány úgy gondolkodik, hogy van egy aranyalmánk, amit nem szolgálhatunk fel papírtányéron, legalább egy ezüsttálca kell hozzá. A turizmus ezért a kormányzati gondolkodásban nem csak egy pénzkereseti forrás, hanem a hazaszeretet egy formája – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Turizmus Summit 2017 konferencián, ahol arról is beszélt, hogy 828 milliárd forintot fognak turizmusfejlesztésre költeni a következő években.

Orbán a 2030-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia alapján elmondta, hogy három fő irányvonal alapján akarja kormány fejleszteni a turizmust, a 828 milliárdot is ezekhez passzoló projektekre akarják elkölteni. Ez a három terület

a kultúra: Orbán szerint Európa gyengesége, hogy elereszti a keresztény gyökereit, Magyarországnak pedig pont az erőssége, hogy meg tudja tartani.

a sport: sportnemzet vagyunk, ami nem csak sportsikerekben látszik, hanem abban a világ bármely sporteseményét meg tudjuk rendezni (kivéve a foci vb-t).

és az egészség: fürdőink és orvosaink képessé tesznek minket arra, hogy kiemelkedjünk egészségturizmusban.

Orbán azt mondta, a rendszerváltás követően a turizmus a magyar iparágak között is mostohagyerek volt, nehezen tudott megbirkózni azzal, hogy egyszerre kellett megtartania a belső és a külső piacait, miközben a piacnyitás miatt fokozódott a verseny. "A turizmus felépítésének alapja a saját értékeinkbe vetett bizalom. Régen divat volt lebecsülni, leszólni a hazánkat. 2010-ben viszont változás történt ebben, és ma már hiszünk abban, hogy Magyarország a világ egyik legszebb helye, és a magyarok sikeresek lehetnek" - mondta.

"Minden baj ellenére az alap megmaradt, történelmünk legendás, helyeink szépek, kulturális értékeink lenyűgözőek" - mondta Orbán, aki szerint Magyarországot az isten is arra teremtette, hogy a turizmus legyen az egyik húzóágazata. Az országban kiépült egy fesztiválkultúra, korábban nem ismert borvidékek fejlődtek fel, világszínvonalú szállodák jöttek létre. "De valami mégis hiányzott: kellett egy stratégia ami összeköti a szigetszerű sikereket", ezért az érintettek bevonásával együtt alkottak stratégiát.

Orbán arról is beszélt, hogy a mai sikereink záloga, hogy nálunk úgy érezhetik jól magukat a vendégeink, hogy közben biztonságban érezhetik magukat. "Úgy gondolom, hogy ez az iparágban az fontosabb lesz, mint valaha" - mondta, és azt is megemlítette, hogy Európában egyre több helyről jönnek olyan hírek, hogy a helyieknek elege van a turistákból (Velencét, Barcelonát említette), tehát a tömegturizmusból eredő konfliktusokkal is kell valamit kezdeni. Orbán azt is megemlítette, hogy a terrorizmus is kockázat a turizmusban, ugyanis a terroristák keresik az olyan helyeket, ahol a legegyszerűbb eszközökkel tudnak a legtöbbet ártani, és a turisták ilyen célpontnak számítanak.

Keletről fúj a szél a turizmusban is, a következő években több millió turistát várhatunk Kínából és Indiából. A kormány azt szeretné

ha 2030-ig 364 ezer főről 450 ezerre nőne a turizmusban dolgozók száma.

Budapestet is fejleszteni szeretnék, de Orbán a vidéki turisztikai régiók közül kiemelte a Balaton-felvidéket, a Fertő tavat, és az alföldi tanyavidéket, és arról is beszélt, hogy hosszabb távon arra számítanak, hogy a vidékre és a fővárosba érkező vendégek száma hosszú távon közelíteni fog egymáshoz. Orbán arról is beszélt, hogy családbarát turizmuson dolgoznak, ami azt jelenti, hogy olyan helyeket szeretnének, ahol több generáció tudja jól érezni magát együtt.