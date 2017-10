Forbes: 600 millió dollárral csökkent Trump vagyona

Hatszázmillió dollárral 3,1 milliárd dollárra, vagyis nagyjából 812 milliárd forintra csökkent Donald Trump vagyona a Forbes pénzügyi magazin legfrissebb összesítése szerint. Az amerikai elnök így 92 helyet csúszott vissza a leggazdagabb amerikaiak listáján egy év alatt, és jelenleg a 248.

A magazin szerint az ingatlanbefektetésekből és nevének licencbe adásából meggazdagodott - bár már születésekor is elég gazdag - Trump vagyonát részben költséges kampánya ritkította meg, részben a New York-i ingatlanpiacot sújtó nehézségek miatt bukott pár száz milliót, de a New York-i ingatlanok mellett a Miamiban lévő golfpályájának értéke is nagyot zuhant az elmúlt egy évben . Emellett Trump USA-n kívüli legnagyobb befektetései, skóciai golfpályái is hozzájárultak a "lecsúszáshoz", ezek ugyanis masszívan veszteségesek, az egyik pályája például tavaly 23 millió dollár veszteséget hozott össze.

Az ingatlanain a Forbes szerint nagyjából 400 milliót, a kampányán pedig 66 milliót bukott az elmúlt egy évben. Emellett 25 millió dollárt kellett kifizetnie perrendezésre azoknak az ügyfeleknek, akiket a bíróság szerint átvert a Trump "üzleti tudásával" üzletelő Trump University.

Az amerikai elnök így a Forbes listáján most holtversenyben áll a Snap közösségimédia- és technológiai cég 27 éves társalapítójával és elnök-vezérigazgatójával, Evan Spiegellel, aki a legfiatalabb a Forbes felsorolásában.

A négyszáz leggazdagabb listáján továbbra is Bill Gates az első, vagyonát most 89 milliárd dollárra becsüli a Forbes. A második Jeff Bezos Amazon elnök-vezérigazgató 81,5 milliárd dollárral, őt pedig Warren Buffett befektető és Mark Zuckerbert, a Facebook alapítója követi 78, illetve 71 milliárd dolláros vagyonnal.

A Forbes szerint a négyszáz leggazdagabb amerikai összvagyona rekordot ért el idén: 2,7 billió dollárra rúgott a tavalyi 2,4 billió után. A listára legalább kétmilliárd dolláros vagyonnal lehetett bekerülni, ez csaknem 18 százalékos emelkedés 2016-hoz képest.