Lemondott a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

Gyereke születése miatt lemond a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár – derül ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményéből.

Boros Anita 2015-től töltötte be tisztségét, és látta el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkári feladatait is. A közlemény szerint a fejlesztési miniszter a későbbiekben is számít a leköszönő helyettes államtitkár szakmai munkájára. A szakterület új vezetőjéről még nem született döntés.