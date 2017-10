Ne most vegyen nyaralót!

Érdemes eltolni a nyaralóvásárlást 2018 elejére, az elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan most is kissé visszaesnek majd az árak az erős őszi szezon után, áll az Otthontérkép októberi nyaralópiaci elemzésében. Az átlag hirdetési ár a hétvégi házak esetén 19 millió forint, a balatoni települések azonban jóval drágábbak, Siófokon például 29 millió forint az átlag, ami 330 ezer forintos négyzetméterárat jelent.

Hamarosan jön a csökkenés

A nyaralók kínálati ára - az előző évek tapasztalatai alapján - az év első hónapjaiban éri el a legalacsonyabb szintet, ilyenkor ugyanis az előző negyedévhez képest csökkenés következik be. Jól példázza ezt a 2016-os év, amikor az első és a második negyedévben 14 millió forintos átlagárral lehetett számolni, majd ez folyamatos növekedésnek indult és év végére elérte a 19 milliós határt. 2017 ehhez nagyon hasonló mintázatot mutat mostanáig, így bátran jósolható az év eleji áresés, ami vásárlási szempontból sokkal kedvezőbb.

Siófok viszi a prímet

A TOP 10 legdrágább térségek egy kivétellel a Balaton közelében helyezkednek el, így kijelenthető, hogy a nyaralópiac abszolút vezére továbbra is a Balaton, bár az átlag hirdetési árak tekintetében itt is nagy a szórás. Míg a legdrágább helyen, Siófokon átlagosan 29 millió forintba kerül egy nyaraló (annyiba, mint egy családi ház), addig a Keszthelyi térségben csaknem 10 millió forinttal kevesebbe.

forrás: Otthontérkép

„Lendületet vett a hibrid formátumú lakásberuházás a Balaton körül. Az ingatlanfejlesztők olyan társasházakat építenek a part mentén és nem túl távol tőle, amelyek állandó lakásra is kiválóan alkalmasak. Jelenleg hat-nyolc nagyobb és néhány kisebb ilyen is zajlik a térségben. Az árak nem ritkán megközelítik, egyes esetekben meg is haladják az átlagos budapesti négyzetméterárakat” – számolt be Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője.

Építőanyag tekintetében természetesen a tégla a kedveltebb, az azonban meglepő, hogy ez milyen jelentősen megmutatkozik az árakban is, a tégla nyaralóért ugyanis átlagban 30%-kal kérnek többet, mint egy fa vagy könnyűszerkezetes házért, ami több millió forintos eltérést is jelenthet.

Új balatoni lakóingatlan fejlesztések Beruházás neve Fejlesztő Lokáció Lakásszám Tervezett átadás Lelle Resort OTP Ingatlan Balatonlelle 151 2018 Lela Apartment & Residence Lela Invest Balatonlelle 83 átadva Villa Siófok Green Homes Siófok 5 2018 Panoráma Part Siófok Struktúra Zrt. Siófok 148 2018 VIP Lakópark VIP Service Kft. Siófok 137 2007-től Sunset Resort Otthon Centrum Fonyód 86 2019 Party Villa Family Proper Holding Szántód 14 2018 Germering 7 Társasház Royal 21 Kft. Balatonfüred 30 átadva Honvéd utca Társasház Royal 21 Kft. Balatonfüred 17 átadva Carina Residence Vex-Holding Zrt. Balatonfüred 64 2018 Mediterrán Udvar Arizzo Bt. Balatonboglár 12db 2017 Platán Lakópark OTP Ingatlan Balatonboglár 76 átadva Royal Homes Royal Homes Keszthely 175 2018-tól

Forrás: Otthontérkép

Komárom-Esztergom és Csongrád a legolcsóbb

Megyei bontásban Somogy és Veszprém vezetik a rangsort, ezeken a helyeken van a legtöbb nyaraló, átlagosan 23-24 millió forintba kerülnek. A 19 milliós országos átlagárat felülmúlja még Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is 20 millió forinttal. A több országrészekben átlag alatti nyaralóárakkal lehet kalkulálni, a legolcsóbban pedig Csongrád és Komárom-Esztergom megye.

(Borítókép: H. Szabó Sándor / MTI)