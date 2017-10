A bankszektort is utolérte a munkaerőhiány

A magyar bankszektort is utolérte a munkaerőhiány, egyes területeken nagyon éles verseny alakult ki a felkészült szakemberekért a szereplők között, ami új eszközök alkalmazására készteti őket az alkalmazottaik megtartása, illetve vonzerejük növelése érdekében – derül ki a Világgazdaság által megkérdezett pénzügyi szolgáltatók nyilatkozataiból.

Korábban az Indexen írtunk róla, hogy call centeresekből hiány van a bankoknál, a VG cikkéből most kiderül, hogy IT-fejlesztőkből, banki digitalizációs szakemberekből, pénzügyi elemzőkből, értékesítőkből és adatmenedzsment területen dolgozókból is kevesebb van a kelleténél – vagyis lassan a banki munkakörök teljes palettára kiterjed az ínség.

A lap a CIB-et, a K&H-t és az Erstét arról is kérdezte, hogyan próbálnak megoldást találni a problémára. A K&H közölte, hogy az elmúlt kétévben stagnál náluk a fluktuáció, ami annak is köszönhető, hogy a kiemelt figyelmet fordítanak a dolgozói elégedettség növelésére és a minőségi munkaerő megtartására, a versenyképes juttatások mellett közösséget építenek. Az Erste nagy hangsúlyt fektet a belső programokra, és a hagyományos toborzási csatornákon felül saját dolgozói ajánlásaira a munkaerőkeresés során. A bank a napokban a sokszínűségi kartához is csatlakozott.

A válság előtt hozzávetőlegesen 44 ezren dolgoztak a bankszektorban, majd ezt követően hosszú évekig lassan, de stabilan apadt a létszám. A múlt évre – nagyjából 38 ezernél – megállt a csökkenés.