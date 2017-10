Az adófizetést akarhatta megúszni Soros, ezért tömte ki az alapítványait

Soros György magyar–amerikai befektető, filantróp és a magyar jobboldal főellensége részben azért utalhatott át 18 milliárd dollárt, vagyis közel 4800 milliárd forintot az Open Society Foundationsnek, hogy csökkentse az adóalapját, ami után a nagy hedge fund menedzsereknek a szabályok alapján az év végéig kell adózniuk. A legnagyobb amerikai hedge fund menedzserek körében elég gyakori az adóoptimalizálás ilyen formája – írja a Bloomberg.

Az USA kongresszusa 2008-ban törölt el egy adókedvezményt, ami lehetővé tette a hedge fundok menedzsereinek, hogy elhalasszák a külföldi befektetőktől kapott díjazásuk után járó adó befizetését. A kongresszus akkor

2017. december 31-ig adott haladékot a befektetőknek, hogy visszahozzák az USA-ba a vagyonukat, és kifizessék az addig halasztott adót.

Adószakértők becslései alapján a befektetők legalább 100 milliárd dollárnyi vagyont tartanak offshore számlákon. Egy Soroshoz hasonló New York-i befektetőnek 39,6 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetnie, plusz állami és városi járulékokat.

Tavasszal New York állam mintegy 80 milliomos vagy milliárdos lakója írt Andrew Cuomo New York-i kormányzónak nyílt levelet, amiben a szerzők amellett érvelnek, hogy a legvagyonosabbak megengedhetik maguknak, hogy több adót fizessenek, ezzel támogatva a helyi iskolákat, az utak és hidak építését és fenntartását, valamint a szegényeket és a hajléktalanokat támogató programokat. Az aláírók között szerepelt Soros György is.

Az amerikai hatóságok adatai alapján Soros 2013 végéig 13,3 milliárd dollárt halmozott fel a halasztott adónak köszönhetően Soros Fund Management cégében. Azt nem lehet tudni, hogy azóta mennyi pénz gyűlt még fel az alapban, de a cikkből kiderül, hogy a Soros Fund Management az elmúlt tíz évben átlagosan 11 százaléknyi hozamot termelt évente.

A pénz átutalásával Soros alapítványaihoz került a milliárdos vagyonának nagy része, amelyet a lap nagyjából 23 milliárd dollárra becsül. Így Soros alapítványa egy csapásra az Egyesült Államok második legnagyobb jótékony alapítványává lépett elő, amelynél csak Bill Gates alapítványa kezel több pénzt. A Wall Street Journal forrásai szerint Soros a vagyona többi részét is átutalja majd az alapítványoknak.