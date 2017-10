Leonardo Dicaprio beszáll egy vegán burgercégbe: a Los Angeles-i Beyond Meat bejelentése alapján a színész a klímaváltozás elleni társadalmi felelősségvállalási programjának keretein belül vásárolta be magát a cégbe – írja a Quartz.

Dicaprio közleményében azt írta, a haszonállatok tenyésztése jelentősen hozzájárul a globális szendioxid-kibocsátáshoz, ezért "az állati eredetű húsokról való átállás a növényi eredetű húsokra az egyik leghatékonyabb eszköz, amivel egy ember csökkentheti a ökológiai lábnyomát". Az nem nyilvános, hogy Dicaprio mekkora részesedést vett a cégben.

Dicaprio az utóbbi időben egymás után jelentette be, hogy mely cégeket és szervezeteknek ad pénzt. Több mint 100 szervezetet támogat már közel 20 millió dollár értékben összesen. A beruházás valószínűleg jól jön majd az egyébként is terjeszkedőben lévő cégnek, aminek a termékeit a nyáron 600 Kroger-tulajdonban lévő boltban kezdték árulni 15 amerikai államban, emellett pedig a Whole Foodsban is árulni kezdték a Beyond Meat-kajákat.