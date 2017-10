A lakossági hitelek szempontjából már nem az alapkamat számít, hanem a bankközi kamatok és az állampapír hozamok. De mi várható ezekkel a jövőben? A Bankmonitor.hu elemzése szerint az olcsó, rövid távon is változó hitelek kamata emelkedhet, míg a biztonságos hitelek esetében további kamatcsökkenés következhet be. A tét összességében 800 ezer forint. Pluszban és mínuszban is.