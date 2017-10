Andrej Babiš, a cseh választások győztese Magyarországon Csányi Sándor kihívója

Öt lényeges érdekeltsége van a választásokat toronymagasan nyerő Andrej Babiš cseh politikus-üzletembernek Magyarországon. Miképpen „anyaországaiban”, vagyis Csehországban és Szlovákiában, úgy nálunk is Agrofert elnevezéssel működik Budaörsön egy holdingközpontja. Ami pedig a különböző érdekeltségeket illeti, 2016-ban

a bábolnai IKR Agrár Kft. 87 milliárd forintos árbevételt,

a kiskunfélegyházi NT Élelmiszerfeldolgozó Kft. 40 milliárd forintos forgalmat,

a mezőgazdaság gépekkel foglalkozó, komáromi Agrotec Magyarország Kft. 18 milliárd forintot,

míg a győri Ceres Sütőipari Zrt. 7 milliárd forintot

termelt.

Visszatekintés

De hogy alakult ki egy ekkora cégbirodalom? Kezdjük egy kis kommunista gazdaság-történelemmel! Az átkosban két mintacége volt a hazai mezőgazdaságnak.

A nádudvari termelőszövetkezetet Szabó István, a bábolnai állami gazdaságot pedig Burgert Róbert vezette évtizedeken át. Jól dolgoztak, és ami a feszes devizagazdálkodás idején különösen értékes volt: termelték a dollárt Kádár János örökké devizahiányos nemzetgazdaságának.

Ezért aztán kivételes elbánásban is részesülhettek, sok mindent megtehettek, gépeket importálhattak, segíthették a szerényebb agrárgazdaságokat, tsz-eket. Létrejött két igazi erőközpont a magyar mezőgazdaságban. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, de a két bástya ma is áll, csak ma már az egyiket Csányi Sándor, a leggazdagabb magyar birtokolja (Nádudvar), míg a másikat Andrej Babiš, a politikus, aki egyben második leggazdagabb cseh üzletember (Bábolna).

Integrátorok

A piacgazdaságban a sajátos hazai mezőgazdaságunk két úgynevezett integrátort hozott létre, Nádudvaron ez lett a KITE, Bábolnán pedig az IKR. A modell a következő volt: az integrátorcégek ellátták a hozzájuk forduló gazdákat, minden lényeges inputtal: vetőmaggal, műtrágyával, növényvédő-szerekkel és mezőgazdasági gépekkel. Az inputokkal a gazdák tudtak termelni, majd a szezon végén leadták a terményeket, amelyeket az integrátor értékesített.

Végül jött az elszámolás, az integrátor cég az eladott termékekből levonta az inputok, a finanszírozás és a magánál tartott nyereség árát, és a gazdák megkapták a maradékot.

Csata

Hosszú oldalakat lehetne megtölteni az integrátorcégek üzleti modelljeivel, versengésével és történetével, de a lényeg az, hogy a nagy cégek végül bajba kerültek, és sok érdeklődő, vita és trükk után végül csak új tulajdonosok tudták pénzügyileg stabilizálni őket, a KITE Csányi Sándoré, az IKR Andrej Babišé lett.

Az IKR különösen megszenvedte ezt az időszakot, gyakorlatilag csődbe ment. A munkatársak elmentek, a szerviz minősége a béka feneke alá esett, volt olyan meghatározó gépipari partner, amelyik szerződést bontott.

A dollármilliárdos Babiš lett a megmentő, neki ugyanis valóban volt anyagi ereje mindent feljavítani, embereket felvenni, és akár alacsonyabb árakkal, zéró nyereséggel is, de újra piacot szerezni. Ez egyébként a cseh üzletember eddigi tevékenységére nagyon jellemző: vagyis, a forgalma nagy, de a profitja alacsony, amit úgy is értelmezhetünk, hogy Babiš még a befektetési szakaszban van Magyarországon, de úgy is, hogy piacszerző árakkal jött be a piacra.

Műtrágya

Az integrátorcég jobb pozícióját nagyban segítette, hogy Babišnak van Szlovákiában egy saját műtrágya-gyártója a Duslo nevű vágsellyei óriáscég, de vett magyar termékgyártót is, az NT Kft. kiskunfélegyházi növényolaj gyárat, és visszaszerezte megtépázott nimbuszát a mezőgazdasági gépek piacán is, amikor visszakapta a New Holland mezőgazdasági gépek viszonteladói jogát (ezzel foglalkozik az említett Agrotec).

Így összességében a korábban már erősen hanyatló IKR Agrár visszaszerezte a második helyet az integrátori piacon. A Csányi Sándor befolyása alatt álló KITE azért még toronymagasan első, éves forgalma 250 milliárd forint körül alakul, vagyis háromszorosa Babiš legnagyobb cégének.

Babiš tehát nagyon fontos tulajdonos a hazai gazdaságban, aki kifejezetten erős kihívója Csányi Sándornak. Előbbi egyelőre nemzetközibb portfólióval bír, de, hogy ez meddig marad így, az azon is múlik, hogy egy újabb országban, Horvátországban mi történik az ottani legnagyobb agrár- és élelmiszeripari konglomerátummal. A horvát Agrokor most nehéz helyzetbe került, esetleges feldarabolása biztosan érdekelheti Csányi Sándort is.

(Borítókép: Andrej Babis egy prágai szavazóhelyiségben, miután leadta szavazatát a cseh képviselőházi választáson 2017. október 20-án. Fotó: Lukas Kabon/Anadolu Agency/Getty Images)