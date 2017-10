Többfajta büdös sajt importtilalmát is feloldotta a kínai állam, így mostantól Kínában lehet külföldi eladótól venni többek között rokfortot, gongonzolát, stiltont vagy dán kéksajtot is – írja a BBC.

Kína szeptemberben tiltotta be ezeknek a sajtoknak az importját, miután a hatóságok úgy döntöttek, hogy nem felelnek meg a kínai élelmiszerbiztonsági előírásoknak azok az érlelőbaktériumok, amiket ezeknek a sajtoknak az elkészítésekor használnak az Európai Unióban. Az importtilalom feloldását a kínai és az EU-s hatóságok találkozója előzte meg.

Az uniós hatóságok és a francia nagykövetség további egyeztetéseket tervez a kínai hatóságok részvételével: a cél, hogy összehangolják az előírásokat a szeptemberi döntéshez hasonló intézkedések elkerülése érdekében. A kínai sajtkereskedők üdvözölték a kínai hatóságok döntését. A Cheese Republic nevű sanghaji központú online bolt társalapítója, Vi ncent Marion azt nyilatkozta, a döntés szerinte azt bizonyítja, hogy Kína nem zárkózik el attól, hogy a külföldi árukat engedjék be a kínai piacra.

A cégnek azért is nagyon fontos ez a döntés, mert a Cheese Republic termékeinek felét érintette a tilalom. A tilalom feloldása után lesz egy pár hetes átfutási ideje, mire a külföldi sajtok visszakerülnek a kínai boltok polcaira.

Az Euromonitor nevű piackutató cég felmérése szerint tavalyról idénre 26 százalékkal nőtt a kínai sajtpiac, ami így 800 millió dolláros forgalmat bonyolított. A Kínában forgalmazott sajt 90 százaléka származik importból, az importsajt nagy többsége Új-Zélandról és Ausztráliából jön Kínába. A gyorsétteremláncok és a pizzériák felfutása miatt is egyre nagyobb a kereslet Kínában a sajtra. Marion a BBC-nek azt is elmondta, hogy bár alapvetően külföldiek vesznek tőlük sajtot, mostanában egyre több helyi vásárló is érdeklődik a sajtkülönlegességek iránt.