Egy brit képviselő bekérette az egyetemektől a brexitről oktató professzorok nevét

Mccarthyzmussal vádolnak egy konzervatív brit képviselőt, aki az összes egyetemtől bekérte a tananyagokat, amelyeket a brexittel kapcsolatban oktatnak, és a tárgyakat tanító tanárok neveit – írja a Guardian.

Chris Heaton-Harris, Daventry hírhedt euroszkeptikus képviselője levelet írt a brit egyetemek vezetésének, melyben azt kérte, bocsássák rendelkezésére az összes olyan professzor nevét, akik oktatnak európai ügyekkel, azon belül a brexittel is foglalkozó tárgyat. Heaton-Harris a tárgyak syllabusát, valamint online kurzusok esetén a teljes tananyagot is elkérte, ezzel kritikusai szerint veszélyezteti az egyetemek hagyományos függetlenségét.

Az akadémiai szféra lényegében egy emberként háborodott fel a politikus szokatlan kérésén, az egyetemek vezetői egyfajta mccarthyzmust (vagyis paranoiás, politikai boszorkányüldözést) éreznek a dolog mögött.

David Green, a Worcester University alkancellárja a lapnak nyilatkozva gyászosnak nevezte a képviselő levelét, a kérés szerinte ártatlannak látszik, de valójában nagyon-nagyon veszélyes. Ez az első lépés a gondolatrendőrség, a politikai cenzúra és az újbeszél bevezetése felé, amelyet a brit nép akaratára hivatkozva legitimálnak - mondta, Orwell 1984-ére utalva Green, aki nem fogja elküldeni a képviselőnek a kért információkat.

"A levél a mccarthyzmus jellegzetességeit hordozza, valójában azt akarja kideríteni, maradáspártiak vagyunk-e", mondta Kevin Featherstone, a London School of Economics European Institute vezetője. Julie Smith, a Cambridge University oktatója, az egyetem European Centerének vezetője azt mondta, közölte a diákokkal, hogy magánemberként a maradásra szavazott, de ez nem befolyásolja akadémiai munkásságát, amelynek során feladata, hogy tudást adjon át, bátorítsa a vitákat, fejlessze a diákok elemzési és érvelési képességeit.

Még a brexitpárti akadémikusok is hasonlóan vélekednek: Lee Jones, a Qeen Mary University of London nemzetközi kapcsolatok oktatója is azt nyilatkozta, aggasztó, hogy egy képviselő úgy gondolja, felhatalmazása van rá, hogy beleüsse a dolgát az egyetemek dolgába.