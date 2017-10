Szép-kártyával hosszúhétvégéztünk az idén

Újabb bővüléssel zárt a belföldi turizmus a harmadik negyedévben: 8,1 százalékos volt a növekedés tavalyhoz képest – derült ki a Szallas.hu legfrissebb elemzéséből. A tavalyi trend folytatódik annyiban, hogy a rövid vakáció volt a legnépszerűbb az idei szezonban is, az 1-2 éjszakás foglalások együttesen az összes foglalás több mint felét tették ki.

Az átlagos foglalási érték 54 205 forint volt, az üdülések közel kétharmada 50 000 forint alatti értéket képviselt. A szálláshely kategóriák között továbbra is verhetetlennek tűnik az apartman-panzió-vendégház hármas, a nyaralások közel kétharmada szólt ide, de a 4 és 5 csillagos szállodák is növelték részesedésüket.

Többször használták idén nyáron a SZÉP-kártyát a magyarok, közel 20 százalékkal gyakrabban fizettek vele: tíz vendégből kettő így rendezte a számlát. A kártyahasználat átlagértéke is jelentősen emelkedett, a tavalyinál több mint 30 százalékkal magasabb, 81 066 forint volt.

A leglátogatottabb települések élmezőnyében nem történt változás: idén is Siófok, Budapest és Hajdúszoboszló volt a nyár slágere. A lista többi szereplője is ismerős már, egyedül Zamárdi fért fel új belépőként a tízes listára, letaszítva Balatonlellét. Ősszel a fürdővárosok kerülnek előtérbe, a Szallas.hu előfoglalási adataiból látszik, hogy Budapest mellett Eger, Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz és Miskolctapolca is megnövekedett forgalomra számíthat.