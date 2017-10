ATM-es pénzbefizetés: egyre többen használják

Az év első hat hónapjában több mint 893 ezer alkalommal fizettek be készpénzt automatáknál a kártyabirtokosok, ami bő 60 százalékkal több az egy évvel korábbinál, írta a Világgazdaság az MNB adatai alapján.

A tranzakciók számával együtt jelentősen nőtt az értékük is: meghaladta a 157 milliárd forintot, ami 65,5 százalékkal több a bázisidőszaknál. A készpénzbefizetési műveletek látványos növekedésének több oka is van: egyrészt az utóbbi években számos bank nagymértékben növelte a befizetésre is alkalmas ATM-jei számát, másrészt az ügyfelek is egyre szívesebben használják ezt a módszert.