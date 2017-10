Megint az Amazon tulaja a világ leggazdagabb embere

Jeff Bezos, az Amazon alapítója és vezérigazgatója lett a világ leggazdagabb embere csütörtökön a Forbes szerint, letaszítva az első helyről az eddig listavezető Bill Gatest. A Forbes magazin valós időben, a tőzsdei árfolyamokat figyelve frissíti a leggazdagabbakról összeállított listáját. Az Amazon részvényei csütörtökön 11 százalékkal emelkedtek a cég negyedéves jelentésének megjelenése után, ami 10 milliárd dollárral 92,9 milliárd emelte Bezos vagyonát. Bill Gatesnek ehhez képest csak 90 milliárd dollárja van éppen a Forbes számításai szerint.

Bezos idén nyáron, július 27-én már egyszer megelőzte a Microsoft alapítóját pár órára. Az Amazonnak egyébként nagyon jól megy mostanában az üzlet, az online kereskedelem talán legfontosabb cége a piac 44 százalékát fedi le az Egyesült Államokban, nemrég pedig az offline kereskedelembe is beszállt, amikor 13,7 milliárd dollárért megvásárolta a Whole Foods nevű felső kategóriás élelmiszerbolt-hálózatot. A cég alapítójáról és a világ most éppen leggazdagabb emberéről szóló portrénkat itt olvashatják.