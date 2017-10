Megint kilőtt a bitcoin árfolyama

A szokásos árfolyam-ingadozásai mellett októberben épp jelentősen erősödött a legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin. A hónap során több mint 40 százalékot erősödött a Coindesk alapján hétfő reggelre 6100 dollár felett járó bitcoin, írja a Portfolio.

Az évet még ezerdolláros árfolyam alatt indította a bitcoin, azaz kiugróan jó megtérülést hozhatott azoknak, akik épp jó időben kockáztattak vele. Persze a múltbeli árfolyamok semmilyen garanciát nem jelentenek arra nézve, hogy bármennyit is emelkedni fog a pénzhelyettesítő árfolyama a későbbiekben.

Vasárnap új csúcson is járt az árfolyam, 6300 dollár fölé is emelkedett aznap este. A lap a CNBC felmérésére is hivatkozik, ami szerint az olvasóik közül a legtöbben már 10 ezer dollár feletti árfolyamot is elképzelhetőnek tartanak.