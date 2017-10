A Coronita gyártója dollármilliókat fektet a füves üdítőkbe

200 millió dollárt fektet a kannabiszos italok forgalmazásába a Constellations Brand, írja a Wall Street Journal . A többek között a Corona (Magyarországon Coronita) söröket is gyártó óriáscég szerint hatalmas piaci lehetőségek vannak a különböző, marihuána tartalmú innivalókban, ezért elkezdtek hatalmas összegeket fektetni a fejlesztésbe és a marketingbe.

A Constellation 9,9 százalékos tulajdonrészt vásárolt a kanadai Canopy Growth nevű cégben, ami nem hivatalosan a világ legnagyobb marihuánával foglalkozó vállalkozása. Az új beruházás kifejezetten a nem alkoholos italokra vonatkozik, de addig a Constellation nem tervez az amerikai piacra gyártani, ameddig nem legalizálják a marihuánát országszerte. A cég ügyvezető igazgatója azonban bizakodó, szerinte elég valószínű, hogy azután, hogy több államban is már legális a fű, hamarosan az egész országra kiterjesztik a legalizációt.

Jelenleg nyolc amerikai államban legális a fű rekreációs használata, és több tucat államban engedélyezett az orvosi felhasználás is. Annak ellenére, hogy amerikai igazságügyi miniszter, Jeff Sessions nyíltan ellene van a legalizációnak, maga a legális marihuánabiznisz virágzik Amerikában, csak 2016-ban közel 6 milliárd dolláros bevételt termeltek az érintett cégek. Ezzel egy ütemben a kannabisz tartalmú termékek piaca is növekszik, ebbe készül beszállni most a Constellation is.