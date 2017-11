Úgy néz ki, hogy végigviszik a focistatörvényt

Kitart a Fidesz amellett a stratégiája mellett, hogy a profi fociújabb és újabb támogatását azzal próbálja eladni, hogy ők csak az egészséges életmódra költik tulajdonképpen ezt a közpénzt. Az egészséges életmód és profi focisták adókedvezménye közt semmilyen kapcsolat nincs, de ettől még könnyen lehet, mégis végigmegy az egész a többi támogatáshoz hasonlóan.

Bővebben itt írtunk a törvényjavaslatról, az elsősorban focicsapatoknak sokat hozó terv lényege, hogy profi sportolók után fizetendő ekhót engedjük el visszamenőlegesen is, illetve a profi klubok legyenek mentesek az iparűzési adó alól is.

A javaslatnak most volt a parlamenti vitája, ezen az ellenzéki képviselők azon háborogtak, hogy valószínűleg azért adta be a kormány ezt is egyéni képviselői indítványként, hogy megússzák a kötelező társadalmi egyeztetési eljárásokat itt is.

A Napi.hu beszámolója szerint a beterjesztő Tiba István azzal érvelt megint, hogy "a sportnak és a sportolásnak kiemelt jelentősége van az egészségmegőrzésben." Tiba egyébként a Balmazújvárosi NB 1-es focicsapat képviselője, és a tulajdonos önkormányzat vezetője, szóval a helyi profi foci totális főnöke is. Azért válaszában megpróbálta kisebbíteni a szerepét is, illletve még azzal vádolta az ellenzéket, hogy "a futballon keresztül további ellenállást generálnak".

Az ügy mindenesetre megy tovább, ha nem történik semmi rendkívüli hamarosan, akkor a kormánypárt meg is fogja szavazni az újabb támogatást.