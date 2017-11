Hazai, vagy külföldi? Ez a kérdés már idejét múlt

Varga Zoltán üzletember, a Central Médiacsoport vezetője számtalan hazai, de emellett argentin, lengyel és svájci cégbe is fektetett a közelmúltban. Az Indexnek elmesélte, hogy miért tette, ahogy azt is, hogy továbbra is néz külföldi befektetési célpontokat, hiszen a digitalizáció óta a határok már egyáltalán nem korlátozzák.

Varga Zoltán egészen Dél-Amerikáig ment egy jó befektetésért. Mint arról korábban már az Index is beszámolt, Varga beszállt a FlyBondi argentin légitársaságba. A részleteket most ismerhettük meg.

Wizzairesek szóltak

Az üzletember korábban is sokszor elmondta, hogy a WizzAir volt élete egyik legjobb üzlete, nem meglepő módon a FlyBondi alapötlete is a volt wizzairesektől érkezett.

A fapados piacon érdekes helyzet alakult ki Dél-Amerikában. A WizzAir egykori befektetői ma már egymás versenytársai. Néhányan az argentin cégben láttak lehetőséget, Vargát ez a csapat kereste meg. De egykori WizzAir befektetők vannak a versenytárs, chilei Smartjet mögött is, ezek közül a legnagyobb az Indigo Partners.

A FlyBondi szervezői 75 millió dollárt gyűjtöttek össze,

Varga magánszemélyként, és nem valamelyik alapja révén vásárolt pár százalékos tulajdont. A társaság eddig, 85 útvonalra kapott engedélyt, van már 110 embere, elkészült a foglalási rendszere, és már érkeznek azok a Boeingek, amelyekkel novembertől repülni fog.

Távbefektetés

Varga Zoltán elmesélte, hogy még nem járt kint személyesen a cégnél, hanem, csak papírokat látott, ahogy egyébként anno a WizzAirnél is, de éppen most tervezi, hogy kiutazik. Argentínában sok változás történt az elmúlt időszakban, az ország újra kint van a nemzetközi kötvénypiacon, dolláralapon 30 éves papírt adott el.

Az üzletember azt mondta, hogy nyitott más befektetési lehetőségekre is. Elsősorban digitális iparágak érdeklik, iparáganként és geográfiailag is szívesen szélesítene. Ma már – a digitalizáció óta - az sem akadály, hogy Argentína ilyen messze van, és Vargának eddig jók a tapasztalatai a külföldi befektetésekkel.

Lengyel távközlési cég

Egy éve már beszállt például a Premium Mobile lengyel virtuális mobilszolgáltatóba. A cég egy meglevő hálózatra csatlakozott rá, 70 ezer ügyfelével. Az üzletember szerint már nem is kellene feltétlenül több pénzt invesztálni bele, de az eddigi befektetők éppen most állnak össze egy lengyel szakmai befektetővel. Varga az új partnert még nem nevezheti meg, de a Premium Mobile tízmillió eurós tőkét kap és egy iparági összeolvadás is várható.

Ennek a befektetésnek a történetéről azt hallottuk, hogy Varga Zoltán régen a Credit Suisse First Bostonnál dolgozott, ezen kapcsolatrendszeréből ismerte meg a lengyel Rafal Sosnát, aki szintén a pénzügyi szférából jött, ő az UBS-nél dolgozott. Sosna ma egy kicsit olyan Lengyelországban, mint Varga itthon, sok kapcsolattal, többféle iparágban aktív. Ő hívta Vargát ebbe a cégbe.

Piaci helyzet

Varga Zoltán 51 éves, közgazdász, a legvagyonosabb hazai üzletemberek egyike.



A Central Médiacsoport Zrt. vezérigazgatója, kockázati tőkés, számtalan hazai és külföldi érdekeltség pénzügyi, vagy szakmai befektetője.



Befektetői pályája előtt a Budapesti Értéktőzsdén, illetve a Credit Suisse First Bostonnál dolgozott.

Lengyelországban már léteznek a szükséges távközlési infrastruktúrák, a virtuális operátor nem épít új hálózatot, hanem egy újszerű értékesítési koncepcióval rátelepül az egyik működőre, és a többi mobilszolgáltatótól próbál ügyfeleket elnyerni. Itthon is van ilyen, például a Tesco Mobile. Ez a low cost (alacsony költséggel dolgozó) modell megtetszett Vargának, mert az nagyon hasonló, mint volt a WizzAir.

Végül egy harmadik külföldi befektetésről is hallottunk. A Helvetia IP Ag egy találmány-integrátor, a portfóliójában különböző iparágak találmányai vannak. Például egy szenzorokkal ellátott lepedő, amely sok mindent érzékel a beteg állapotáról, komoly amerikai érdeklődő jelentkezett a termékre, és már a gyártás is elindult.

Varga Zoltán szerint a sok külföldi befektetés mögött nem az áll, hogy itthonról esetleg kivonulna, sőt a kivitt tudásból létrehozott értéket hazahozza, a nemzetközi piacokon jártas, innovatív emberektől pedig sokat lehet tanulni. Hazai aktivitásai közül a médiapiaci befektetései már megtérültek és még mindig fejlődik a portfólió.

Több kockázati tőke alapja is működik a piacon, amelyeknél lezárult a befektetési szakasz, most menedzselni kell a cégeket, majd jön az exit, ez még 2-3 év. A hírekben arról is lehetett olvasni, hogy Varga több belvárosi irodaházat is megvett. Mint mondja: „ezek elsősorban nem ingatlanvásárlások voltak, hanem a tartalmi ötleteimhez kerestem helyszínt.”

Société

Legfeljebb nagyon hosszú távon térülhet meg Varga Société elnevezésű beruházása a Sas 15-ben. Ezt ő inkább nem is pénzügyi befektetésnek szánja. A Société egy 4600 négyzetméteres modern művészeti tér és rendezvényközpont lesz, kortárs designereket támogató mentorprogrammal, divatbemutatókkal, kiállításokkal, videó- és fotóstúdióval, gasztronómiával.

Alexandra-ház

Szintén Varga vette meg a Károly körúti nagy Alexandra-házat

Magát az Alexandra kiadót Varga ugyan végül nem tudta megszerezni, de ezt azért nem bánja, mert a könyvpiac végül nem sérült, szerencsére a többiek betöltötték az űrt. Ebből a kalandból született ez az ingatlan-vásárlás, itt egy korszerű gourmet centert épít majd a vállalkozó, főzőiskolával, étteremmel, de ennek a koncepciónak még nincsen meg a neve.

Az üzletember arról azonban nem tett le, hogy a könyvpiacon terjeszkedik, sőt, hazai és külföldi tervei is vannak. Főleg északi, vagyis szlovák, cseh és lengyel irányba. Varga szerint ebben ugyanis lehet szinergia, nem zárt a térség, nincsenek érdemi határok. Digitális világban élünk, könnyű információt szerezni, és a környező országok vásárlóereje is vonzó.

További tervek

Varga egyáltalán nem érzi lezártnak, véglegesnek a portfólióját, mint elmondta alapvetően a digitális, a jövőbemutató fejlesztésekre koncentrál, de az lehet akár egészségügy, vagy logisztika is. Arra a kérdésre, hogy középtávon inkább hazai, vagy globális üzletember szeretnelenni, így felelt: "Hazai, vagy nemzetközi? Szerintem ez a kérdés már idejét múlt. Nyitottság kell. Ami itt jó, azt vigyük ki. Ami ott, azt hozzuk be. Ne ragadjunk le sehol, mert a siker sohasem egy piacra szól."

Borítókép: Bődey János / Index.