Kósa: Drágább lesz a Modern Városok Program, mint gondoltuk

Kósa Lajos első interjúját adta a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszterként a Hajdú Online-nak, amelyben többek között elmondta: a magyar városokat fejlesztő program várhatóan sokkal többe kerül majd, mint amivel most számol a kormány.

Az ország legnagyobb fejlesztési programjáról van szó, névlegesen mintegy 3388 milliárd forintról beszélünk. Ma már tudjuk, hogy az egész program többe fog kerülni, mert az építőipari árak mintegy harminc százalékkal emelkedtek, s ennek a folyamatnak nem tudjuk, hogy hol a vége.

Konkrét példaként merül föl az interjúban a debreceni főpályaudvar fejlesztése, amely Kósa szerint 21 milliárd forintos beruházásként szerepel a Modern Városok Programban, viszont 2015 óta 150 százalékkal emelkedtek az építőipari szolgáltatási díjak. „Most ott tartunk, hogy a beruházás költsége ennél jóval magasabb is lehet, s nem azért, mert valakik elszámolták, hanem mert ennyit mentek fel az árak” – mondta a miniszter.

Az is drágítja majd a városoknak ígért fejlesztéseket, hogy kevés a kivitelező az építőiparban, viszont mivel a lakásépítések áfája csak 2020-ig 5 százalék, utána növekedni fog, ezért aki tudta, az lekötötte a szakemberek kapacitásait a következő három évre. Emellett még az alapanyagok hiánya is dobhat egyet a beruházások árán.

Kósa arról is beszélt az interjúban: a kormány továbbra is fontolgatja, hogy egyes állami intézményeket, minisztériumokat Budapestről vidékre kellene költöztetni. Sőt, a miniszter szerint egyes országos kulturális intézményeket, például a Magyar Néprajzi Múzeumot vagy a Természettudományi Múzeumot is el lehetne vinni a fővárosból.