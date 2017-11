Tiborczék azért annyira nem szeretik a nyilvánosságot

Tiborcz István, Orbán Viktor veje és sok nagy üzlet nyertese a hét elején váratlanul interjút adott az Origónak, amelyben bevallotta: „meghatározó” tulajdonrésze van az értékes budapesti ingatlanoktól a turai kastélyig több nagyon értékes épületet is megszerző (és az FBI által is körözött Gaith Pharaonnal is üzletelő ) BDPST Zrt.-ben. Ezt a céget már korábban is hozzá kötötték, többek között azért, mert Tiborcz István fizette ki a 100 ezer forintos illetéket a cég bejegyzésekor.

A miniszterelnök veje az interjúban jó alaposan leszidta a sajtót, hogy csak találgatott a cég tulajdonosairól, ahelyett, hogy elkérte volna a részvénykönyvet. Ahogy fogalmazott: „Eddig senki sem akart valójában utánajárni annak, hogy kik a valódi tulajdonosok, pedig bárki betekinthetett volna a részvénykönyvbe, ahogy a mostani interjú során önök is teszik. A sajtó egy részének azonban nem ez volt a célja, hanem fenn akarták tartani azt a látszatot, hogy itt valaki bujkál.”

Ezen felbátorodva írtunk Tiborczéknak, hogy akkor szeretnénk mi is belenézni a részvénykönyvbe. Ettől azonban a kedves olvasóközönség nem lesz okosabb a cég tulajdonosaival kapcsolatban. Ugyanis bár azt megengedték, hogy megnézzük,

a BDPST nem járul hozzá, hogy el is mondjuk, ki tulajdonos még a cégben Tiborcz Istvánon kívül.

Megkerestem a cég vezérigazgatóját, Tóth Juditot, és megkérdeztem, mikor nézhetnék bele a részvénykönyvbe. Ő az időpont egyeztetése mellé a következőt fűzte:

A Társaság részvénykönyvéből megismert személyes adatok, így a Társaság részvényeseinek neve, azonosító adataik, valamint az azokból levonható, érintettekre vonatkozó következtetés kezeléséhez, továbbításához, nyilvánosságra hozatalához nem járulunk hozzá, erre tekintettel pedig a megismert adatok a Tisztelt Sajtó által nem kezelhetőek. A Társaság részvénykönyvének bejegyzései közérdekű adatnak nem minősülnek, így a megismert adatokat nyilvánosságra hozni nem jogosult a Tisztelt Sajtó.

Ezután találkoztunk egy kávézóban, ahol a részvénykönyv megtekintése előtt alá kellett írnom egy nyilatkozatot, hogy tudomásul veszem, amit korábban írtak. Majd átnyújtották a részvénykönyvet, amelyben egyetlen oldal volt kitöltve, négy névvel. Vagyis a cégnek négy tulajdonosa van. Ebből háromról már mindenki tudhatja, hogy kicsoda.

A negyediket pedig én már tudom, de nem mondhatom el.

Azt már korábban, a Céginfón elérhető adatokból is lehetett tudni, hogy a vezérigazgató Tóth Judit és egy bizonyos Szabó Lóránt Aurél a cég tulajdonosa. Azt pedig ugye maga Tiborcz István vallotta be a héten, hogy ő is tulaj. Csak egy ember kiléte marad titok – és higgyék el, nem miattam. Meg is kérdeztem a találkozásunk után emailben a BDPST vezetőjétől, hogy annak az egy embernek tényleg titokban szeretnék-e tartani a nevét, hiszen minden más tulajdonos ismert már. Erre a következő választ kaptam:

Tegnapi napon eleget tettem a vonatkozó jogszabály által előírt kötelezettségemnek, így biztosítottam a betekintés lehetőségét Társaságunk részvénykönyvébe. Korábbi tájékoztatásommal egyezően megerősítem ezúttal is, hogy a részvénykönyvben megismert adatok a részvényesek személyes adatainak minősülnek, melyek nyilvánosságra hozatalához a Társaság egyik részvényese sem járul hozzá.

Így persze egy kicsit furán hangzik Tiborcz István feddése, hogy mindenki csak találgat a tulajdonosokról, ahelyett, hogy megkérdeznék, kik azok.