Visszaszólt a Reálnak a szövetség

A Reál üzletlánc kilépett az Országos Kereskedelmi Szövetségből (OKSZ) azzal a felkiáltással, hogy az úgyis csak multikat védi, őket meg nem. És mindennek politikai okai vannak, megváltozott a szervezet, itt olvashat bővebben is erről.

Most visszaszólt erre az OKSZ. Egyrészt elmondták, hogy legutóbb 2015-ben volt náluk tisztújítás. Szerintük a hazai cégek és multik pont azonos súllyal szerepelnek a vezető testületekben, erre direkt oda is figyeltek.

Társelnöki rendszert alakítottak ki, amelyben három ember a hazai, három fő pedig a multik képviseletében lett megválasztva. Az elnökség összetételében pedig semmilyen arányváltozás nem volt. A háromtagú felügyelőbizottságot hazai vállalkozás képviselője vezeti, a multik képviseletében pedig csak egy fő vesz részt a bizottság munkájában.

Szóval visszautasítják a Reál vádjait, azt állítva, hogy kizárólag szakmai kérdéseket mérlegelnek továbbra is. Hozzátették még azt is, hogy „a tagok közötti esetleges vitás ügyekben ugyanakkor alapszabályának megfelelően mindkét oldal állásfoglalását közvetíti. Így történt ez például a vasárnapi zárva tartás kérdésében is, amikor minden alkalommal kifejtette a kereskedők megosztottságát.”