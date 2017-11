Vége lehet a tőzsdei buboréknak

Nagyot zuhant két olyan nagyra fújt tőzsdei cég értéke, melyeknél a befektetők jó eséllyel elsősorban Mészáros Lőrinc további gyarapodásában bíztak, azért fektettek a hozzá köthető érdekeltségekbe. Persze túl nagy esésnél felfüggesztik a részvények kereskedését, ezért nem lehet tudni, hogy ez a lejtő alja-e az érintett cégeknél vagy csak egy pár tehetősebb befektető váltotta most már pénzre a pillanatnyi pozícióit.

Kezdjük a Konzummal, aminek az árfolyama szintén esett, pontosabban óriási, 2,7 milliárdos forgalom mellett öt százalékot esett a részvény. Valaki vagy valakik 11-kor kidobhattak egy nagyobb csomag részvényt eladásra, aztán fokozatosan délután egyig adogatták még el a papírokat.

Magyar szinten szintén elképesztő, 3,8 milliárdos forgalom mellett viszont bezuhant a hírhedt Opus (korábbi nevein például: Opimus, Phylaxia-Pharma, Phylaxia 1912 Holding). 15 százalékos árfolyamveszteségnél fel is kellett függeszteni a kereskedést, ami megvolt nagyjából délután fél egyre. Itt pedig még mindig benn áll nagyságrendileg 680 forintnyi részvény eladási megbízása.

És kilőtték az Appeninnt is, a 15 százalékos árfolyamveszteség és a kereskedés felfüggesztése szintén fél egy körül érhette a céget. 2,7 milliárdos forgalom mellett itt is fokozatosan adogathattak el nagyobb csomagnyi részvényeket, benn is áll még hozzávetőleg 400 millió forintnyi értékű eladási megbízás.

Ezek egyébként pillanatnyialg a magyar tőzsde legfontosabb részvényei, összehasonlításképp az OTP forgalma 2,6 milliárdos, a Molé nem egész 811 millió forint volt eddig.