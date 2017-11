Ferenc pápa betiltotta a cigit a Vatikánban

A pápa betiltotta a dohányárusítást a Vatikán területén, január elsejétől életbe is lép az új szabályozás, írja az MTI.

Az ok nagyon egyszerű: a Szentszék nem támogathat olyan tevékenységet, amely károsítja az emberek egészségét

- mondta Vatikán szóvivője.

Az állam azért is volt különleges helyzetben, mivel ott nincsenek adók, így a dohánytermékeken is csak árrés volt, így lényegesen olcsóbbak voltak, mint bárhol Olaszországban. Sok olasz vatikáni dolgozó ezért csencselt az ott vett dohánnyal. Egy vatikáni dolgozó ugyanis egy hónapban öt karton cigarettát vehetett. Még a nyugdíjas dolgozók is.

A szóvivő elismerte, hogy a cigarettaárusítás beszüntetése azért bevételkiesést okoz a Vatikánnak, de elmondta, hogy "semmiféle profit nem legitimálhat olyasmit, ami emberéletekbe kerül". Egy kiszivárogtatott vatikáni dokumentumokon alapuló olasz könyv (Avarice) szerint évi 10 millió euróval (3 milliárd forinttal) a cigarettaárusítás a második legjelentősebb bevételi forrás a Vatikán számára az adómentes benzin eladásából származó jövedelem után.

A tiltás nem vonatkozik a Szent Péter tér bárki által látogatható részére, illetve a szivarra se, azzal az indokkal, hogy azt nem tüdőzik le.