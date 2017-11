Mégis kinyírják az olcsó városnéző buszozást

Újra nekifut a főváros a hop on hop off rendszerű városnéző autóbuszos szolgáltatás pályáztatásának - írja a Világgazdaság a megjelent koncessziópályázatot ismertetve.

A koncessziópályázat 15 évre szól

április 1. és október 31. között 15-50, míg télen 5-50 buszt kell közlekedtetni.

Pályázni olyan cég tud, amelynek az utolsó három üzleti évben legalább nettó 800, ezen belül hop on hop off járatok üzemeltetéséből nettó 650 milliós árbevétele volt.

Az ajánlatokat december 14-ig kell benyújtani.

A Fővárosi Önkormányzat csaknem egy éve érvénytelennek nyilvánította az akkor még húsz évre szóló közbeszerzési pályázatot, mivel értékelésük szerint mindhárom ajánlattevő túl rövid megtérülési idővel, két ajánlattevő pedig kiugróan magas éves nyereséggel számolt, amellyel a szükséges beruházások a koncessziós szerződés időtartamának lejárta előtt jóval korábban megtérültek volna.

Ahogy arról akkor írtunk, a Főváros eredetileg 20 évre akart jogot adni arra egyetlen cégnek, hogy turistákat furikázzon a körbe-körbe a városi nevezetességek között. A nyertes ezzel az üzemeltetési költségét messze túlszárnyaló profitra tehetett volna szert, a Főváros is kapott volna valamekkora koncessziós díjat (bár aránytalanul keveset ahhoz képest, hogy mennyit kaszált volna a nyertes cég), a turisták viszont valószínűleg bukhatták volna az olcsó városnézést.

Az ötlettől a négy hop on-hop off buszokat üzemeltető cég teljesen kiakadt és Orbán Viktornak írt levélben tiltakozott, a Gazdasági Versenyhivatal pedig igyekezett meggyőzni Tarlós Istvánt, hogy inkább máshogy szabályozza ezt a piacot. A tendert végül kiírták, arra pályáztak is a cégek (a négy piaci szereplő három pályázatot adott be).

Sőt, már a nyertes is megvolt: a francia-angol hátterű Big Bus Company Ltd. lett volna a nyertes, amely 20 év alatt a pályázata szerint 130 milliárd forintot tervezett keresni 25 busszal, ami után 10 milliárd forintos koncessziós díjat fizetett volna a fővárosnak.

A pályázatot a közgyűlés megbízásából vizsgáló szakértők szerint viszont a pályázaton "az észszerű hozamot meghaladó, rendkívüli mértékű extraprofit realizálása prognosztizálható", amihez képest problémás, hogy alig kell koncessziós díjakat fizetni, ráadásul az elvárt beruházások is sokkal hamarabb megtérülnek, mint ahogy lejárna a nyertes monopóliuma.