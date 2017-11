Előreláthatóak az építőipari pereskedések

Óriási mértékben nőttek az építőipari költségek, felszöktek az alapanyagárak és a bérek is erősen. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy a hazai építőipart igen komolyan felpörgették az állami támogatások, egyszerre akar mindenki építeni.

Az alapanyagoknál Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ), valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) felmérése szerint átlagosan 10–13 százalékos építőipari alapanyagár-emelkedés figyelhető meg. Miközben Budapesten egy projektvezető bére akár 40 százalékot is ugorhatott tavalyhoz képest, de egy betanított munkásnak is átlagosan 25 százalékkal kell többet adni, vette észre a Magyar Építéstechnika korábbi cikkét a Portfolio.

Árváltozások 2016 áprilisához képest A) Jellemezően használt építőanyag-csoportok Budapesten

(%) Országosan

(%) beton 10 8 falazó anyagok:

tégla

zsalukő

gipszkarton 15

15

20 10

8

7 falazóhabarcsok, adalékanyagok 15 10 bitumenes szigetelőanyagok 15 20 hőszigetelő anyagok 20 20 faanyagok 15 10 tetőcserép 15 15 hideg padlóburkolatok 10 7 csempe 10 7 szaniteráru 15 6 elektromos kábelek, vezetékek 15 15 elektromos szerelvények 10 10 gépészeti szerelvények 8 6 B) Személyi jellegű kiadások (bér, közterhek, egyéb juttatások) segédmunkás 20 15 betanított munkás 25 20 szakmunkás 35 25 termelésirányító, műszaki vezető 37 23 létesítményfelelős (projektvezető) 40 25 C) Egyéb költségek fuvarköltség 8 5 építési törmelék elszállítása, lerakása 10 8 iroda- és lakókonténer bérleti díja 20 15 építőgépek bérleti díja 12 1

A lap cikke szerint, ha gazdaságilag teljesen elcsúszna egy adott projekt, akkor a megtérülését féltő vállalkozónak először érdemes megpróbálnia szerződésmódosításra rábeszélnie az ügyfeleit. Mondván, hogy nem látta előre, hogy mások is most akarnak majd nagyokat építkezni. Ez számára a legegyszerűbb és legolcsóbb.

Ha nem megy, akkor a vállalkozó megpróbálhatja bíróságon is kicsikarni a szerződésmódosítást. De ez egyrészt hosszadalmas eljárás lehet. Másrészt pedig a nemzetközi és a magyar bírói gyakorlat is jellemzően inkább a megrendelőt védi. Ennek egyszerűen az az alapja, hogy ha a felek pontosan és véglegesen meghatározták a létrehozandó művet, valamint a vállalkozói díjat, akkor a vállalkozó köteles a művet a vállalt áron létrehozni, és kész.

A cégek megpróbálhatják még úgy is megtámadni a szerződést, hogy a bíróság érvénytelenítse azt, ilyenkor feltűnő értékaránytalanságra hivatkozhatnak. Vagy fel is mondhatják viszonylag gyorsan, de ennek a részleteiről egy normális szerződés egyébként is rendelkezik jellemzően.

Korábban a MÉASZ egyébként már jelezte, hogy a költségek emelkedése miatt sok vállalkozó inkább a terméket rontja le. Várhatóan több lesz a gagyibb épület, amiből kispórolják a normális építőanyagokat. Pontosabban az elnökük szerint az épülő lakások közt most