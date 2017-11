Nehéz időszakban állt ki Orbán mellett, meg is hálálták

Magyar-portugál tőkealap indítását jelentette be a héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az alapba magyar részről beszállt az Exim, a Mol és az OTP. Az Index úgy tudja, hogy Orbán Viktor évtizedes barátja, egy hazájában vegyes megítélésű jobboldali politikus és annak fia a történet kulcsszereplői.

2016. április 14-én ünnepséget rendeztek Lisszabonban a magyar nagykövetségen. Egy portugál jobboldali politikus, Mário David kapott kitüntetést, a Magyar Érdemrend középkeresztjét.

A kormány.hu akkori beszámolója szerint Mário David az eseményen elmondta, a kitüntetést úgy fogadja, hogy az a magyar nép megbecsülését is jelenti. Megtisztelőnek nevezte egyúttal, hogy az érdemrendet személyesen veheti át a magyar miniszterelnöktől. Beszédében felelevenítette, hogy több mint

két és fél évtizede ismerik egymást Orbán Viktorral, akivel azóta is jó barátságot ápolnak.

Orbán Portugáliában Meglepte a Wizzair október 31-i, Portóba repülő járatainak az utasait egyik utastársuk. Amikor ugyanis már mindenki beszállt, egyszer csak felszállt a gépre Orbán Viktor miniszterelnök is. Nagy felhajtás nem volt, a miniszterelnök leült, elővette a Nemzeti Sportot és olvasni kezdett. A gépen testőrök nem látszottak (attól persze még lehettek). Azt nem tudjuk, hogy milyen célból utazott a kormányfő Portugáliába, ugyanakkor a magyar utastársai arra gondoltak, hogy mivel másnap a Porto BL-meccsen fogadta a Gulácsi Pétert is felvonultató Leipziget, talán focimeccsre igyekezett a kormányfő. A mérkőzést 3-1-re a Porto nyerte.

Barátok

Orbán Viktor miniszterelnök sem fukarkodott a kedves szavakkal. Idézzük a miniszterelnököt:

„2012 januárját írtunk, Magyarországot és a magyar kormány munkáját össztűz alá vették. Jól emlékszem, amikor az igazságtalan és durva hangok káoszában egyszerre csak rendet teremtett egy sokunk számára ismerős, baráti, tiszta hang. Mário David hangja volt ez. Nekünk, magyaroknak azt tanítják, hogy nincs nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság."

Mário David igaz barátként akkor is mellettünk állt, amikor mások hátat fordítottak Magyarországnak.

Egy különös alap

Egy évvel később, november 5-én, vagyis e hét hétfőjén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy új tőkealapot jelentett be. A kockázati tőkés szakmát is meglepte, hogy noha túl sok bilaterális kockázati tőke alapot nem működtet Magyarország, de magyar–portugál viszonylatban elindul az East West European Venture Capital Fund, egy 20 millió eurósra (6 milliárd forintosra) tervezett alap.

Az alapkezelői feladatokat az Alpac Capital látja el, amely a portugál értékpapír-felügyelet által bejegyzett és szabályozott társaság. Vezetője Pedro Vargas David, a cég Budapesten, Lisszabonban és az Egyesült Arab Emírségekben működtet irodát.

A kockázati tőkealap befektetői többek között az Eximbank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és a Mol Nyrt. - jelentette be a miniszter.

Itt már elkezdett érdekessé válni a dolog. Nemcsak a kormány, de a két vezető hazai magáncég, vagyis a Mol és az OTP is befektet egy olyan alapba, amelyet a Magyarországgal nem éppen szoros gazdasági viszonyban levő portugálok működtetnek. Vajon miért? Kik ezek?

Ismert család

Portugál forrásaink segítségével hamar összefüggést találtunk a két sztori között. Az Alpac vezetője ugyanis Mário David politikus fia.

Vagyis Orbán Viktor kitüntette az édesapát, a fiú pedig hamarosan jelentős, magyar adófizetői pénzeket is érintő alapkezelői megbízást kapott.

Innen pedig már csak a portugál nyelvű honlapok és a google fordító szabhat határt annak, hogy ki mennyire szeretné megismerni Mário David és fia rendkívül kalandos történetét.

Alapvetően érdemes leszögezni, hogy a portugál közélet is megosztott. A jobboldali sajtó szemében az Európai Néppárt egykori alelnöke megbecsült politikus, míg a baloldal szerint zavaros, a politikai feladatait a családja gazdagodására is felhasználó félig politikus, félig üzletemberről van szó.

Az biztos, hogy a portugál közélet egyik legizgalmasabb családjának tagjai igazi világpolgárok, az Orbán Viktorral egy politikai családba tartozó édesapa Angolában nőtt fel, és politikai pályája mellett rengeteg üzlet tető alá hozásában is segített. Üzleti aktivitása, lobbimunkája elsősorban Dél-Amerikához, de a Közel-Kelethez is kötötte. Fiát a legjobb iskolákba járathatta (Harvard, INSEAD), és ő, illetve fia közvetlen kollégája, Luis Santos is a McKinsey globális tanácsadócégnél dolgozott.

Pedro Vargas David egy rövid ideig dolgozott a portugál politikában is, de eddig alapvetően az Egyesült Arab Emírségekben és Kolumbiában volt aktív, jelenleg Budapesten él. Nagy visszhangot váltott ki a család kolumbiai és perui üzleti aktivitása, amelyről itt olvashat. A politikust és fiát méltató, vagy támadó cikkekből kiderül, hogy a fiú kihasználta apja politikai viszonyait, vagy szebb megfogalmazással

a befolyásos édesapa segítette fia üzleti szárnybontogatásait.

Kolumbia

De mi kötötte a családot Kolumbiához? Mário David európai ügyekért felelős portugál államtitkárként sokat tett az EU és Peru, illetve Kolumbia viszonyainak javításáért. David volt az előadója a két ország Európával kötött szabadkereskedelmi egyezségének. Ez dicséretes, az már támadható, hogy ennek éppen saját családja, Kolumbiában élő fia lehetett az egyik fő haszonélvezője. A sajtóban sok kritikát fogalmaztak meg a Pedro Vargas David vezette portugál Prebuild nevű cég ígéreteiről, projektjeiről, adógyakorlatáról.

Meg nem épült lakópark, pénzügyi visszaélés, luxemburgi offshore-ügylet, elmaradt munkahely-teremtés szerepelt a cikkekben.

Kapcsolatrendszer

De akkor miért vele szeretett volna együttműködni a három magyar cég? Ha Orbán Viktor barátjának a fia kezelhet magyar pénzeket, akkor

adódik a feltételezés, hogy az állam meghívta, rábeszélte a tőkeerős magyar magáncégeket a partnerségre.

Ráadásul a történetben az az Eximbank is benne van, amelyik a kockázati tőkealap-kezelésben eddig is különös partnereket választott, Gubicza Ágostonról mi is írtunk. Nos, a politikai szívesség verzióját mind az OTP, mind a Mol határozottan cáfolta az Indexnek.

Az OTP így magyarázta a kapcsolatot:

"Pedro Vargas, az East West VC Fund alapkezelője, korábbi McKinsey&Co. tanácsadóként jelentős üzleti és pénzügyi tapasztalattal rendelkezik olyan, régiós országokban, ahol az OTP aktív befektető. Bankunk évek óta figyelemmel követi és ismeri üzleti tevékenységét, illetve volt olyan projekt, amelyen együtt is működött Pedro Vargas-szal. Ezen korábbi tapasztalatok nyomán döntött úgy az OTP Bank, hogy társul az East West VC Fundba.”

A Mol pedig így érvelt az Indexnek:

"Új stratégiánknak megfelelően mi is elindultunk a kockázati tőke világa felé. Nem pénzügyi, hanem szakmai befektetőként szerettünk volna kezdeni, vagyis beleszólást, kontrollt, vétójogot szerettünk volna. Ehhez a koncepcióhoz régóta kerestünk, de nem találtunk magyar partnert. Ráadásul a magyar alapkezelők jellemzően magyar cégeket keresnek, de a mi gondolkodásunk átível a határokon. Pedro Vargast ismertük, valóban egy befolyásos család sarja, jól képzett investment bankár.”

Paraméterek

Urbán Zoltán, az Eximbank vezérigazgatója az alapot bemutató sajtótájékoztatón szintén üzletileg racionális szempontokat emelt ki, vagyis azt, hogy „Portugália egy szolgáltatásalapú gazdaság, Magyarország az iparra és a mezőgazdaságra alapoz, Portugália kapu az Ibériai-félsziget, Latin-Amerika és Afrika felé, illetve Nyugat-Európa felé is, Magyarország kapu lehet a portugál befektetők számára Közép-Kelet-Európában, Nyugat-Balkánon, illetve az ázsiai térségben.”

A hivatalos közlemény szerint az alap leendő befektetései elsősorban az informatika és a smart industry területén valósulnak majd meg. Az alap által generált tőke 40 százalékát Magyarországon kell befektetni. A hazai legfelsőbb állami körök különös jordán, török, emírségi kapcsolatai után van tehát immár egy portugál vonal is.

A speciális magyar–portugál alap indulása kapcsán minden szereplő elmondja, hogy döntésének piaci, üzleti alapjai vannak. A David-család valóban jól képzett, rendelkezik nemzetközi, elsősorban dél-amerikai kapcsolatokkal. Azt nem tudjuk, hogy amennyiben az édesapa nem lenne Orbán Viktor évtizedes jó barátja, akkor is megtalálták volna a hazai cégek Pedro Vargas Davidot a milliárdos alapkezelői feladatra.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök kitüntetést ad át Mario David korábbi EP-képviselőnek a lisszaboni magyar nagykövetség épületében 2016. április 14-én. - fotó: Szecsődi Balázs / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)