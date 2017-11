Kriptodevizás cég tart a budapesti tőzsdére

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szeptember 20-án indította el a hazai kis- és középvállalatokat megcélzó új szekcióját, amelynek Xtend lett az elnevezése, és ahová lényegesen egyszerűbb és olcsóbb a bejutás, mint a prémium, vagy a standard kategóriákba. Úgy tűnik, az első fecskék máris mozgolódnak. Az Index.hu egy kriptodevizákba fektető társaság terveiről hallott.

Egy fiatal és rizikós iparág

A kriptodevizák titokzatos világa nagyon új történetnek tűnik, pedig valójában lassan már egy évtizede elindult. Az iparág rohamosan bővül, ma már a „kapitalizációja”, vagyis a különböző devizák együttes árfolyamértéke nagyobb, mint 200 milliárd dollár.

Ám kockázat és ellendrukker bőven akad.

Az államok, a felügyeletek, a bankok és más közvetítők, hiszen ők kimaradnak a szuperpénzek kontrolljából, felügyeletéből, anyagi hasznából.

Aki jókor szállt be, és befektetőként együtt utazott az eddigi fejlődéssel, nem ritkán a befektetése sokszorosát kitevő hozamokat érhetett el. A bitcoin a legismertebb eszköz, de a rengeteg kriptodeviza nagy előnye, hogy miközben jellemzően nagyon volatilisek, de nem mozognak együtt, így egy vegyes portfólióval viszonylag jól semlegesíthetőek a kilengések. Legalábbis eddig így volt, mert természetesen a múlt semmilyen garanciát nem jelent a jövőre nézve.

A blockchain technológia térnyerésének van esélye, és ha így lesz, akkor abból biztosan sokat lehet majd profitálni. Eközben természetesen a kockázatokat is muszáj hangsúlyozni, a szektor még nagyon fiatal, és sokszor kóklerek és hiénák is vadásznak, a pénzszagot érző, de nem hozzáértő befektetők dollárjaira.

Cointresor

A ma még zártkörű részvénytársasági formában működő Cointresor Zrt. ezen a piacon fektet majd be, és azt tervezi, hogy hamarosan tőzsdére lép, és ezzel a kisbefektetők előtt is kitárja a kapuit. Ha minden az alapítók tervei szerint alakul, akkor nemsokára a kisbefektetők ezen a portfólió-befektetési társaságon keresztül részesülhetnek a szektor térnyeréséből. Ráadásul úgy, hogy a cég és a befektetők érdekei azonosak, mert a Cointresor menedzsmentje amolyan sikerdíjként maga is a jó teljesítményből kapja javadalmazását. Mindez egyelőre még csak a jövő zenéje, de a társaság vezetői már megosztották az Index-szel az elképzeléseiket.

Juhász Gergely, a cég elnöke határidős kereskedői háttérrel érkezett, míg az informatikai igazgató, Pasinszky Krisztián programozó matematikus. Mint elmondták, elképzeléseik szerint a Cointresor az összegyűjtött tőkét három elemre tagolja majd. Hatvan százalékot fektet az iparág vezető kriptodevizáiba, 30 százalékot hagyományos pénznemekbe és 10 százalékot a feltörekvő kriptodevizákba, vagy alkalmazásokba. Lássuk az elemeket!

Kriptodevizák: 60 százalék

A portfólió legnagyobb hányadát, 60 százalékot a legismertebb kriptodevizák adják (a tervek szerint a 15-20 legfontosabb deviza). Miközben ma még a kriptodeviza kifejezésről a legtöbbünknek a bitcoin jut eszünkbe, valójában a kínálat rendkívül széles.

A legismertebb gyűjtőoldal, a coinmarketcap.com november 9-én 1199 különböző kriptodevizát jegyzett, amelyet a portál méret (vagyis kapitalizáció) szerint rendez sorrendbe.

A Bitcoin a maga 100 milliárd dollár feletti összesített értékével 50 százaléknál is nagyobb súlyt képvisel az összesen 200 milliárd dolláros piacon. Mellette a dobogóra az Ethereum és a Bitcoincash fért fel, de mivel sokszor naponta két számjegyű százalékkal változik a kapitalizáció ezen a nagyon volatilis piacon, mire ezt a cikket valaki elolvassa, már nagymértékben is módosulatott a piac. Pár napig nézegetve ezt az oldalt, naponta 4-5 milliárd dollárral nőtt, vagy akár csökkent is az összesített kapitalizáció.

Hagyományos devizák: 30 százalék

Ebben a portfóliórészben „hagyományos” pénzek lesznek. Juhász Gergely három devizával tervez, vagyis euróban, dollárban és forintban vezet majd számlát. Ennek a 30 százaléknak két funkciója lesz, egyrészt valamelyest kiegyensúlyozza a kriptodevizák mozgékonyságát, nagyobb kilengéseit, másrészt a későbbi nyilvános társaság életében lesz lényeges, hogy egyfajta állandó likviditás is legyen majd a társaság portfóliójában.

Feltörekvők: 10 százalék

Ez a tized lehet a fűszer, a legkockázatosabb, de egyben a legnagyobb pozitív kilengéssel is kecsegtető elem. A kriptodevizák világában ugyanis rengeteg új ötlet, elképzelés jelenik meg nap, mint nap. Az ilyen, legtöbbször ICO néven összefoglalható projektekkel lehet a legtöbb pénzt keresni. vagy bukni. Ha egy kezdőcég értéke megötvenszereződik, akkor az így elérhető nyereséggel még az is belefér, hogy másik tizenöt (negyven) olyan kriptodevizát válasszon a portfólió-menedzser, amelyik közben nullára leírja magát, vagyis teljesen elhasal.

De mi is az az ICO? Az Initial Coin Offering valami olyasmi, mint

a crowdfunding, vagyis a közösségi finanszírozás, de azért van benne bőven a tőzsdei nyilvános kibocsátásokra (IPO) emlékeztető elem is.

Ha valakinek van egy kriptodevizával kapcsolatos fejlesztési elképzelése, akkor saját devizát (új pénzt) bocsát ki. Egy jellemzőnek mondható matek alapján például a teljes mennyiség 70 százalékát eladja, úgy 30 százalékot megtart magának.

Ha bejön az ötlet, akkor mindenki gazdag lesz, ha a fejlesztés nem sikerül, vagy ha eleve rosszhiszemű csaló volt a fejlesztő, akkor megy a kukába a befektetés. A Cointresornál Pasinszky Krisztián és Juhász Gergely szakértelmére lesz bízva, hogy a végtelen kínálatból megpróbálja, a valóban ígéretes ötleteket kimazsolázni.

Nagy remények, és persze kockázatok

A sok pozitív remény és elképzelés mellett ennél a befektetésnél még a szokásos figyelmeztetéseknél is fontosabb a kockázatokat is hangsúlyozni. Például ezeket:

a technológiai kockázatokat, vagyis azt, hogy a piac, vagy egyes szereplői ellehetetlenülnek, bizonyos fejlesztési irányok elakadhatnak

a biztonsági elemeket, a tapasztalatok eddig jók, de nincs ellophatatlan, feltörhetetlen, meghekkelhetetlen rendszer

a kóklerkockázat magas, sokan eleve visszaélési céllal indítanak újabb alkalmazást, a piac reményei szerint a szabályozás a feltárt esetekből tanul és reagál

az ellenérdekeltek, vagyis az államok, a felügyeletek, a bankok ereje is vészjósló lehet.

A társaság azonban nagyon bizakodó, abból szeretne nyerni, ahogy a blockchain technológia bekerül a mindennapokba, nem is feltétlenül csak a pénz, a fizetési megoldások területén, de bárhol máshol. Hiszen ezen a hatalmas piacon nagyon sokféle elem található. ma még a fizetési megoldásként jelentkező kriptodevizák a legismertebbek, de bármire készülhetnek közvetítők nélküli, decentralizált, főkönyvi megoldásként értelmezhető kriptoeszközök.

A blockchain technológiát például már ma is alkalmazzák média tartalom megosztására, számítási kapacitással való kereskedelemre, jelszó nélküli autentikációra (is a pénzügyeken kívül).

