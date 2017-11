Ukrán cég? Ijesztőbb, mint az offshore

Az elmúlt évek offshore botrányait nézve talán nem is meglepő, hogy az ezekhez az országokhoz köthető cégek a legkockázatosabbak között vannak. Ukrajna azonban még ezeket az országokat is veri a felszámolási listákon, derül ki az Opten elemzéséből.

Természetesen nem lehet általánosítani, önmagában az offshore érdekeltség nem jelent törvényszegést. Ennek ellenére a hazai tényadatok azt mutatják, hogy az offshore érdekeltség rendkívül erős kockázati tényező. Elég csak a felszámolás alatt álló cégek arányát a tulajdonosok országa szerint megnézni.

Hazai cégek külföldi érdekeltség szerint – legmagasabb felszámolási arányok

Ország Cégek száma Cégek száma 1milliárd Ft árbevétel felett Felszámolás alatt álló cégek aránya Ukrajna 3 910 20 11,64 % Suriname 494 5 11,13 % Belize 317 5 8,52 % Panama 349 5 8,31 % Seychelles 699 3 8,01 % Szerbia 1 741 12 7,52 % Horvátország 322 10 7,14 % Románia 2 900 23 6,62 % Luxemburg 533 95 6,38 % Ciprus 1 072 72 6,34 % Liechtenstein 321 12 5,92 %

A legkockázatosabb 5 ország sorába a klasszikus offshore országok mellé csak Ukrajna fért be. Az Ukrajnához köthető hazai cégek felszámolási aránya viszont magasabb még az offshore országokhoz köthető cégekénél is. Ukrajna szerepe emellett azonban több szempontból is különleges, közel 4 ezer kapcsolódó céggel – Németország mögött – a második legnagyobb cégszámmal büszkélkedhet.

Hazai cégek külföldi érdekeltség szerint - cégszám szerinti top 10 ország

Ország Cégek száma Cégek száma 1milliárd Ft árbevétel felett Felszámolás alatt álló cégek aránya Németország 4 378 691 2,47 % Ukrajna 3 910 20 11,64 % Ausztria 3 904 458 2,48 % Szlovákia 2 935 68 4,91 % Románia 2 900 23 6,62 % Nagy-Britannia 2 260 142 3,76 % Olaszország 2 099 104 3,19 % Amerikai Egyesült Államok 1 967 111 4,42 % Szerbia 1 741 12 7,52 % Hollandia 1 515 306 1,65 %

Ahogy az offshore cégeknél, úgy az ukrán érdekeltségeknél is ki kell emelni, hogy önmagban az érdekeltség alapján nem lehet általánosítani, azonban Ukrajnával kapcsolatban van még egy rendkívül figyelemre méltó információ. Az ukrán cégek jelenlegi átlagos életkora 7 év, ami pontosan ugyanannyi, mint 2010-ben is volt. Ez lényegében azt jelenti, hogy az elmúlt 7 év alatt az Ukrajnához köthető cégek igen jelentős arányban lecserélődtek.

Egészen biztosan van valódi gazdasági érdek is az Ukrajnához köthető cégek egy részénél, azonban egyértelmű, hogy sokan még mindig cégtemetőnek használják az ukrán strómanokat. Úgy tűnik, a jogszabályi szigor növekedése ellenére sem találtak még a hatóságok megoldást erre a kérdésre, és sok vállalkozó a mai napig így menekül a tartozások elől.