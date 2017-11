Orbán gratulált az árcsökkentő Tállainak

Tállai András NAV-elnök, a Mezőkövesd focicsapat tulajdonosa és a város korábbi fideszes országgyűlési képviselője már tagadja, hogy nyomást gyakorolt volna a Molra, hogy csökkentsék az üzemanyag árát.

Az ügyben azóta már Orbán Viktor is megszólalt: a miniszterelnök az ATV újságírójának kérdésére elmondta, "gratulál" ahhoz, hogy Tállainak sikerült elintéznie az árcsökkentést, és azt is hozzátette, hogy "csökkentsék mindenhol!".

Ahogy szombaton írtuk, a politikus egy Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy miután állampolgárok panaszkodtak neki a drága üzemanyag miatt, ő egyeztetett a Mollal, ennek eredményeként pedig Mezőkövesden a benzin 11, a dízel pedig 5 forinttal lett olcsóbb.

Az RTL Klubnak ehhez képest hétfőn Tállai már jóval szerényebben adta elő ugyanezt a történetet: ebben a verzióban már nem ő egyeztetett, hanem a kolléganője hívta fel a Mol illetékesét, aki azt mondta, hogy foglalkoznak a kérdéssel, mert a lakosságtól is érkezett megkeresés.

A NAV-elnök azt mondta, csak tájékozódni akart, törvénysértést nem követett el.

Az ügyben megkerestük a Molt, és érdeklődtünk, hogy milyen módon lehet a Mol illetékeseivel egyeztetni az egyes Mol-kutak árazásával kapcsolatban. Kíváncsiak voltunk rá, hogy lehetséges-e ez közvetlenül állampolgárként, vagy csak politikai szinten kezdeményezhető az egyeztetés állampolgári bejelentést követően. Megkeresésünkre annyit reagáltak, hogy nem kommentálják az ügyet.

A mezőkövesdi benziárcsökkentést a világ egyik legbefolyásosabb üzleti hírügynöksége, a Bloomberg címlapon hozta hétfőn. Az ügyben az LMP és DK is feljelentést tett: az LMP hivatali visszaélés miatt az ügyészségnél, a DK viszont az Európai Bizottságnál piactorzító magatartás gyanúja miatt, mert a párt nem látja értelmét, hogy Polt Péter legfőbb ügyésznél tegyenek feljelentést.

Mezőkövesden egyébként már régebben is téma volt, hogy a városban található három benzinkúton jóval drágábban lehet tankolni, mint a városon kívüli környékbeli kutakon. Egy olvasónk Tállai bejelentését követően küldött a Holtankoljak.hu-ról egy screenshotot a bejelentés előtt állapotról, amin látszik, hogy a városban a Shell, a Mol és a Lukoil árai a környékbeli átlag felett vannak, ráadásul a három kút árai között nagyon kicsi az eltérés (a cikk írásakor már nem ez a helyzet, jelenleg épp a mezőkövesdi Shell a legdrágább, de a Molnál és a Lukoilnál is jóval olcsóbban lehet tankolni még a környékbeli kutakhoz képest is).

A mezőkövesdi jobbikos önkormányzati képviselő, Fügedi Richárd Facebook-bejegyzése alapján kartellgyanú miatt panaszt tett a Gazdasági Versenyhivatalnál. Kérdésünkre a GVH-nál megerősítették, hogy Fügedi panaszt tett ügyben. A versenyhivatalnak a panasz beérkezését követően a törvény szerint két hónapja van arra, hogy eljárást indítson, vagy ha úgy ítéli meg, más szervhez továbbítsa az ügyet.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)