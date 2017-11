Másfél milliárdnyi vagyont zárolt a NAV a Mall.hu-t is érintő ügyben

Országos akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyonvisszaszerzési Hivatalával együttműködve, hogy felszámoljanak egy webáruház alá szervezett, cégláncolatokat működtető bűnszervezetet, amely 4,5 milliárd forint adót igényelt vissza jogtalanul. Az akció során, melyben több százan vettek részt, mintegy 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le és zároltak - tájékoztatta a NAV szerdán az MTI-t. A Mall.hu internetes áruház, amelynek telephelyét szintén ellenőrizték, közölte: valótlan az az állítás, hogy büntetőügyben érintettek.

A NAV közleménye szerint két napon át mintegy ötszáz pénzügyi nyomozó, ötven adórevizor, száz pénzügyőr, és a NAV informatikai és pénzmosás elleni szakemberei dolgoztak kétszázharminc helyszínen, a bűnszervezethez tartozó cégcsoport ügyvezetőinél, irodáiban és raktáraiban tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál. Az NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatala 282 fővel vett részt a bűnszervezet elleni fellépésben. Az ügy felgöngyölítéséhez az EUROPOL szakértői támogatást nyújtott.

A bűnszervezet több olyan céghálózatot hozott létre, amelyben a Közösségből beszerzett áruk adótartalmát az első belföldi értékesítés után nem fizették meg. Ehhez úgynevezett bukó cégeket használtak, amelyek ukrán, szerb, illetve magyar strómanok "ügyvezetésével" működtek. Az így beszerzett árut átpörgették további cégeken, végül a webáruháznak és egyéb belföldi vevőknek adták el. Egyes bűnszervezeti tagok a belföldi árukat közösségi tagállami cégek részére értékesítették, ez után nagy összegű áfát igényeltek vissza, majd az árut végül Magyarországon értékesítették. Ehhez szlovák, cseh, lett, horvát, német, osztrák, szlovén, lengyel és román cégeket használtak fel. Az egymásra épülő cégláncolatok tagjai összesen 4,5 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot.

Az akcióban a pénzügyi nyomozók 50 gyanúsítottal szemben intézkedtek és 49 tanút hallgattak ki. Két gyanúsítottat őrizetbe vettek és a Fővárosi Főügyészségnél kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A NAV és az NNI összehangolt akciójának eredményeként 39 gépjárművet, 42 millió forint és 208 ezer euró készpénzt foglaltak le, mintegy 100 bankszámlát, 10 ingatlant zároltak, az elkövetőkhöz kapcsolódó vállalkozások árukészletét is lefoglalták. A lefoglalt és zárolt vagyon értéke mintegy 1,5 milliárd forint. Az egyik gyanúsított 150 ezer eurót próbált "megmenteni" úgy, hogy átdobta szomszédja erkélyére, de a nyomozók ezt a pénzt is lefoglalták - közölte a NAV.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt.

A Mall.hu kedden jelentette be, hogy telephelyét az adóhivatal és a nyomozó iroda munkatársai ellenőrzik, ezért a vevői megrendeléseket egyelőre nem tudják teljesíteni.

Szerdán délután a november 14-én tartott adóhatósági vizsgálattal kapcsolatban közölték: az eljáró hatóságok egy országos akció részeként a társaságnál is helyszíni vizsgálatot kezdeményeztek, amely jelenleg is zajlik. A hatóságok vizsgálják a Mall.hu magyarországi raktárkészletét is, ami miatt a megrendelések teljesítése bizonytalan idejű késedelmet szenved, amiről e-mailben tájékoztatták vásárlóikat.

A társaság szerint valótlan az az állítás, hogy a Mall.hu büntető ügyben érintett. A külföldi tulajdonosok 100 százalékos támogatásukról biztosították a Mall.hu vezetését és csapatát.

Közleményükben kifejtik: minden rendelkezésükre álló jogi eszközt igénybe vesznek azért, hogy mielőbb visszaállítsák a normál üzletmenetet, és a megrendelt árukat kiszállítsák. Hozzátették, amint az ügy kapcsán további, megosztható információ kerül a birtokukba, haladéktalanul tájékoztatni fogják a sajtót is.