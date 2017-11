Gyurcsány üzletfele gyárthatja a lottózók játékoskártyáit

Erdős Ákos cégével, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-vel írt alá szándéknyilatkozatot a Szerencsejáték Zrt. arról, hogy a nyomda legyártsa a lottózóknak tervezett játékoskártyákat – írja a Magyar Nemzet. Még szeptemberben jelent meg a hír, hogy Szerencsejáték Zrt. bevezetne egy új rendszert, amelyben regisztrálnia kellene mindenkinek, aki játszani szeretne a cég játékaival. Erről kiderült, hogy csak félig igaz, mert az állami cég tényleg szeretne bevezetni egy amolyan játékoskártyát, de nem lenne kötelező regisztrálni.

Mindenesetre a Szerencsejáték Zrt. 10 nappal azután, hogy tisztázta ezt a kérdést, szeptember 25-én szándéknyilatkozatot írt alá az ANY nyomdával, hogy 310 millió forint értékben gyártsanak ilyen kártyákat. Hogy ebből mennyi kártya jön ki, és azok mikor jelennek meg a lottózókban, az nem derült ki, és a lap kérdésére sem árulta el sem a Szerencsejáték Zrt., sem az ANY (az első, részben cáfolt hírek szerint 700 ezer darab ilyen kártyát szeretne a Szerencsejáték Zrt.).

A nyomda, amellyel az állami cég gyártatni szeretne, az egykori Állami Nyomdából lett magáncég, amelynek a tulajdonosa és elnöke Erdős Ákos. Erdőst és cégeit a Gyurcsány-kormány alatt még támadta a Fidesz, ugyanis – ahogy Erdős fogalmazott a Manager Magazinnak adott interjújában – elkövette azt a bűnt, hogy megvásárolta a Perfekt Rt. nevű céget Gyurcsány Ferenctől, aki akkor még akkor még Medgyessy Péter tanácsadójaként dolgozott. A Perfektet megvásároló cég, a Láng Holding később, Gyurcsány miniszterelnöksége alatt a Nemzeti Tankönyvkiadót is megvette.

A nagyrészt az Egyesült Államokban élő üzletember viszont nemcsak a baloldallal volt jóban, segített például Pintér Sándornak beindítani az őrző-védő cégét, miután leváltották az ORFK főkapitányi posztjáról. Az ANY korábban is kapott már állami megrendeléseket a Fidesz-kormányok alatt, gyártott például nemzeti konzultációs íveket, nyert megbízást a MÁV-tól, a NAV-tól, a Magyar Postától is, és a 2018-as választás nyomtatványai is itt készülnek majd.