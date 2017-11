Mészárosnak beindult az atombiznisz: 800 milliós megbízás kezdésnek

A West Hungária Bau Kft. és a Mészáros Lőrinc tulajdonában levő Fejér-B.Á.L. Zrt. építheti Püspökszilágyban radioaktívhulladék-tárolót – derül ki a Közbeszerzési Értesítő legfrissebb számában között hirdetményből, amit a hvg.hu vett észre.

A két cég konzorciuma 835,6 millió forintért vállalta a munkát. A most lefolytatott nyílt eljárás már a második próbálkozás volt a kiíró, állami tulajdonú Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. részéről, miután az előző tender eredménytelen lett; a legolcsóbb ajánlatot benyújtó pályázó 930 millió forintot kért. Ebben a konzorciumban szintén részt vett a miniszterelnök veje, Tiborcz István üzlettársa, Paár Attila tulajdonában levő WHB, ám akkor még a Mecsekérc Zrt.-vel párban. A rendelkezésre álló keret 846 millió forint volt akkor is, és a mostani körben is.

A mindössze két éve alapított Fejér-B.Á.L. Zrt. tavaly nyerte el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minősítését, ez azt jelenti, hogy Mészárosék építőipari cége kaphat megbízásokat az erőműben is.

Véletlen egybeesés, de most hétfőn zajlik Budapesten a nukleáris ipari beszállítók AtomEx Europe elnevezésű konferenciája is. Az eseményen előadott Kirill Komarov, a Roszatom nemzetközi üzletfejlesztésért felelős első vezérigazgató-helyettese is, akivel az MTI interjút készített beszéde után. Komarov azt mondta, az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot a Paks II. beruházás megvalósításában, és 2018 végéig 15 jelentős beszerzés kiírása várható, mintegy 2 milliárd euró értékben. Lesz tehát mire pályázni Mészáros Lőrincnek és másoknak.