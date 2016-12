74 százalékra csökkenhet az államadósság

74 százalékra csökkenhet idén év végére Magyarország GDP-arányos államadóssága - mondta Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

Barcza elmondta, hogy reálisan nézve évente 0,5-1 százalékpont körüli adósságcsökkentést sikerült eddig elérni, ami alapján 10-15 kell ahhoz, hogy 60 százaléka alá csökkenjen az államadósság. Amennyiben viszont a növekedés 2-3 százalék helyett évi 4-5 százalék lenne, akkor 6-7 év is elég lenne a 60 százalék eléréséhez.

Barcza elmondta, hogy nincs szó trükközésről, az államadósság tavaly és idén csökkent. Barcza elmondta, hogy azt szokták trükközésnek nevezni, hogy ha az ÁKK év vége fele lecsökkenti a kincstári egységes számla (KESZ) állományát. Az ÁKK-vezért szerint tavaly úgy csökkent 74,7 százalékra az adósság, hogy csökkent a betétállomány is, de enélkül is csökkent volna az adósságráta, ahogy idén is csökkenni fog.

A letelepedési kötvényekről Barcza azt mondta, hogy az ország adósbesorolásának felminősítése miatt kedvezőbbé vált az eurókötvények kibocsátása, így "indokolt lehet a program átgondolása". Azt is elmondta, hogy új állampapír bevezetésén is gondolkodnak, például a svéd lottókötvényt, és a brit bélyegkötvényt emlegette, de csak olyat akarnak beindítani, ami tartósan is életképes lehet.

Az ÁKK vezérigazgatója szerint jó dolog, hogy míg öt évvel ezelőtt 50 százalék volt a devizaadósság aránya, tavaly 32, idén pedig már csak 26 lehet, viszont mivel az euróválságból kiderült, hogy nem mindig lehet euróban államkötvényt kibocsátani, és a forintkibocsátást sem érdemes feltétel nélkül erőltetni, elképzelhető hogy jövőre jüanban, vagy jenben is bocsátanak majd ki állampapírt.

Barcza az Eximbankról azt mondta, hogy az "Exim-hitelek külkereskedelmi tevékenységet finanszíroznak, nehezen indokolható, hogy miért lenne az államadósság része". Mindezt többek között az európai statisztikai hivatal, az Eurostat is vitatja, aminek az is lehet a következménye, hogy a bankot költségvetési intézménynek számítják majd be.

Az Exim ugyanis az utóbbi időben nem csak külkereskedelmi projekteket pénzelt, hanem például:

Andy Vajna jelentős részben eximbankos állami pénzből vette meg a TV2-t. De az üzemeltetést is folyamatosan pénzelik valamiért

Kiderült, hogy legalább pár milliárddal biztosan megdobták Orbán haverját, Garancsi Istvánt is már

Rogán ismerősei is kaptak tőlük egy furcsa pályázaton egy 16 milliárdos tőkealapot.

Viszont Barcza szerint az adósság alappályája még akkor is csökkenő marad, ha a "brüsszeli bürokráciának sikerül nyomást gyakorolni", és utólag beszámítják a bankot az államadósságba. Barcza azt is megemlítette, hogy már az adósság több mint 20 százalékát adja a lakossági állampapír, és mostantól az a cél, hogy ezt a szintet tartani tudják.