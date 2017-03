Kedvesen szedett be 260 milliárd forintot a NAV

Új módszereket követett a NAV tavaly, amikor beszedte az adóhátralékot felhalmozók tartozását, erről büszkélkedett Tállai András NGM államtitkár és adóhivatali vezető a Magyar Időknek. Az új módszer, amit a NAV bevezetett, az volt, hogy

levelet írtak az adósoknak, hogy ugyan, fizessék már be a tartozásukat, nem pedig rögtön eljárást indítottak ellenük.

Tállai büszkén számolt be róla, hogy a NAV tavaly több mint félmillió fizetési felszólítást postázott, kétszer annyit, mint 2015-ben. Az emberarcúság eredménye pedig nem maradt el, mert az emberek többsége így is befizette az adóját. Több százezer esetben azért így is inkasszózni kellett, pár tízezerszer pedig el kellett rendelni, hogy a hátralékos adózó munkabérét részben elvonják. Kedvesen vagy erélyesebben, de összesen 260 milliárd köztartozást szedett be tavaly az adóhatóság.