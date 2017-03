Nagyobb iparűzési adót kérne a magyar falu az indiai gumigyártól

Áprilisban már elindulna a termelés az indiai tulajdonú Apollo Tyres gumigyár gyöngyöshalászi üzemében, a falu vezetése viszont addig még szeretné újratárgyalni a céggel, hogy pontosan mennyi adót is fog majd fizetni a gyár a településnek - írja a Világgazdaság. A falu polgármestere ugyanis úgy érzi, az előző polgármester rossz alkut kötött az Apollóval, amely szerint a gyár négy évig alig adózna a településnek.

Pásztor János, a Heves megyei község polgármestere szerint elődje 2014 márciusában testületi felhatalmazás, vagyis jogalap nélkül abban állapodott meg a cég vezetésével, hogy a gyöngyöshalászi gyárnak négy évig csak 0,075 százalékos iparűzési adót kellene fizetnie, utána pedig 0,75 százalékot. A cég szerint így is évi 300 millió forinthoz jutna a település, de Pásztor szerint ez a szám nem stimmel. Ráadásul az előző polgármester abban is megállapodott az Apollóval, hogy a gyárnak nem kell majd építmény- és telekadót fizetnie, pedig ezekből is befolyna még évi 200 millió forint.

Mindez azért is kellemetlen a falunak, mert a gumigyár munkát se nagyon ad a helyieknek, a cég ugyanis főleg Gyöngyösről, Hevesről és Miskolcról hoz majd szakembereket. A tárgyalások még nem zárultak le, így nincs kizárva, hogy még a gyár indulása előtt meg tudnak majd állapodni arról, hogy az Apollo Tyres mennyit is fizessen a közösbe.