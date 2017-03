Búcsút mondtunk egy adónemnek

Tavalyhoz képest eggyel csökkent az adók száma, de még így is 59 fajta adónem létezik Magyarországon, az adók nagyságrendje és az adórendszer szerkezete pedig nem változott jelentősen - derül ki a Jalsovszky Ügyvédi Iroda elemzéséből.

Tavaly óta megszűnt az alapvetően a kamattámogatott hitelekhez kapcsolódó „hitelintézeti járadék” és ugyancsak kivezették a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulását. Utóbbit az magyarázza, hogy azt az Európai Bizottság uniós jogba ütközőnek minősítette, a Kormány pedig jobbnak látta teljesen megszüntetni az adónemet.

Az újonnan bevezetett turizmusfejlesztési hozzájárulás jövő év január 1-jén lép majd hatályba, éppen azon a napon, amikor az idén még 18 százalékos áfamérték alá tartozó éttermi szolgáltatások áfamértéke 5 százalékra csökken. Az új, négy százalékos adónem pont ugyanebből a szolgáltatáskörből származó bevételre lesz fizetendő. Ez az új adónem azonban több szempontból is sértheti az EU áfa-irányelvét, ezért ahhoz várhatóan az Európai Bizottságnak is lesz néhány megjegyzése.

A lényeg ugyanaz maradt

A fenti, apróbb változásokon kívül idén nem változott lényegesen a magyar adórendszer szerkezete, és ezen a rekord alacsonnyá, 9 százalékossá vált társasági adómérték sem változtat. Továbbra is velünk élnek a szinte kimutathatatlan bevételt produkáló adónemek, így például a háztartási alkalmazottak után fizetendő adó, amely 2016-ban sem hozott 32 millió forintnál több bevételt az államkasszának.

Az adóbevételeink túlnyomó többségét továbbra is az áfa produkálja (2016-ben is az előző évivel szinte megegyező, kb. 3300 milliárd forint), ami a 27 százalékos rekord-áfakulcs fényében nem is meglepő – ezt követi a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó.

Előrelépés 2017-ben viszont a munkabért terhelő adók csökkenése: a szociális hozzájárulási adó 5 százalékos csökkenése remélhetőleg hozzá fog járulni a gazdaság kifehérítéséhez. Ennek ideje volt, mert Magyarország 2015-ben még mindig a 4. helyen állt az OECD országok közül a munkabért terhelő adómértékek tekintetében.

Fontos ez egyáltalán?

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerint bizonyos szempontból feleslegesnek tűnhet azon lamentálni, vajon hány darab adónem van, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy sok adó mellett is működhet sikeresen egy ország. Ausztráliában 125, az USA-ban pedig 97 adónem van, mégis sikeres a gazdaságuk.

Áttekintve azonban a magyarországi adófajtákat, úgy tűnik, hogy ezek racionalizálása, egyes adók kivezetése hozzájárulhatna a vállalkozások adminisztrációs terhei csökkentéséhez és ezáltal a gazdaság fejlődéséhez; miközben az államháztartás szinte meg sem érezné elvesztésüket.