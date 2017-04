Megtorpant a kormány az szja-csökkentésben

Lázár János a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy nem számolnak jövőre az szja-kulcs csökkentésével, vagyis marad a 15 százalék.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tavaly egy interjúban még úgy számolt, hogy megfelelő növekedési pálya mellett, 1,8 százalékos hiányt tartva is 600 milliárdos mozgástér lehet a költségvetésben 2018-ban, amit ha teljes egészében szja-csökkentésre fordítanának,

egyszámjegyűre lehetne csökkenteni a személyi jövedelemadót.

Most a növekedés adott, sőt jövőre is 4 százalék körüli növekedést várnak, az szja-kulcshoz ennek ellenére úgy tűnik, hozzá sem nyúlnak. Pedig a mozgásteret bővíti még az is, hogy korábban mondottnál nagyobb, 2,4 százalékos hiánycéllal tervezik a büdzsét.

Hogy ha nem szja-csökkentésre, akkor hová megy majd végül a rengeteg pénz, egyelőre nem tudni. Lázár János a jövő évi költségvetésről egyelőre csak annyit árult el, hogy annak három fő célja lesz: a teljes foglalkoztatás elérése, a "családok segítése", illetve a biztonságra fordított költések növelése, vagyis várhatóan több pénz megy majd például hadseregre, határvédelemre, meg rendőrségre. A költségvetés konkrét terveit leghamarabb április végén, május elején ismerhetjük meg.

A kormány évek óta hangoztatja, hogy hosszabb távon szeretnék egyszámjegyűre csökkenteni a személyi jövedelemadót, Orbán Viktor már 2013-ban is beszélt erről. És bár tavaly a költségvetési törvényjavaslat kiegészítésében úgy számoltak, 2020-ig nem lesz újabb csökkentés, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter később mégis felvetette ennek lehetőségét.

A Figyelőnek arról beszélt tavaly áprilisban, hogy a gazdasági teljesítményen múlik, hogy mekkora lépést lehet tenni az szja egyszámjegyűvé tételének érdekében. A Világgazdaságnak adott interjúban Varga akkor azt mondta, ha bizonyos feltételek teljesülnek, olyan nagy lesz a költségvetési mozgástér, hogy a kormány akár egy lépésben is képes lenne egyszámjegyűre csökkenteni az szja-t 2018-ban, csak akkor más területekre nem marad már pénz. A miniszter itt a béreket, a beruházásokat és az adósságcsökkentést emlegette.

Februárban Matolcsy György jegybankelnök is szja-csökkentést szorgalmazott, szerinte az növelné az ország versenyképességét, munkahelyteremtésre, munkavállalásra és a tudástőke felhalmozására ösztönöz. Szja-csökkentés utoljára 2016-ban volt, 16 százalékról 15 százalékra csökkent a kulcs, illetve az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadója idén január elsejétől 9 százalékra csökkent.