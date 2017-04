Feljelentés kellett hozzá, hogy kiadják az adatokat a letelepedési kötvényekről

Egy nappal azután, hogy a Magyar Nemzet feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen közérdekű adatokkal való visszaélés vétségének gyanúja miatt, az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke, Bánki Erik kiadta egy letelepedési kötvényeket forgalmazó cég, a ciprusi bejegyzésű Migrat Immigration Asia Ltd. adatait, amelyek nyilvánossá tételére jogerős bírósági ítélet kötelezte a testületet - írja az Mno.hu.

A dokumentumokból nem derül ki ,hogy a cég honnan tudott a letelepedésikötvény-programról, és az se, hogy a milyen formában (e-mailen, telefonon, személyesen) jelentkezett a cég a programra.

Az viszont kiderül az iratokból, hogy a ciprusi cég tulajdonosa, Bodó János - akinek egyébként van egy dohánynagykereskedelemmel foglalkozó cége és egy V. kerületi galériát is üzemeltet egy másik cégével -, 2015 novemberében adott be engedélykérelmet, hogy egy magyar céggel, a Migrat Bevándorlási Szakértő és Tanácsadó Zrt.-vel Malajziában, Mongóliában és a Koreai Köztársaságban forgalmazhassa a kötvényeket. Bodó három héttel később a ciprusi cég nevében is kérelmezte ugyanezt.

Eközben Bodó nem vonta vissza a magyar cég által beadott kérelmet, ami a cikk szerint azért furcsa, mert Bodó a ciprusi céget időközben vette meg, és a cég a Migrat Bevándorlási Zrt. tulajdonában áll. Így 2015 decemberében végül a ciprusi cég kapott engedélyt, miközben a magyar cég engedélykérelme is be volt adva.

A cikkből az is kiderül, hogy a cégnek nincs honlapja, és a lapnak egy másik kötvényforgalmazó cégnél dolgozó forrás elmondta, hogy gyakran előfordult, hogy a mongol ügyfelek őket keresték meg, segítsenek a Migrat Immigrationnel kapcsolatba lépni.

A Migrat Immigration tavaly év végén egyébként kérelmezte a gazdasági bizottságnál, hogy a Seychelle-szigeteken is árulhassanak kötvényeket. A bizottság megadta az engedélyt, majd egy héttel később visszavonta.