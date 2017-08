40 százalékkal árazta le a termékeit az új élelmiszerláncában az Amazon

30-40 százalékkal csökkentette az élelmiszerek árát az Amazon, miután hivatalosan is átvette a tulajdonába került élelmiszerlánc, a Whole Foods Market irányítását.

A Whole Foods 13,7 milliárdos felvásárlása elég komolyan felforgatta a 800 milliárdos amerikai piacot, és a leárazás a Bloomberg szerint arra utal, hogy az Amazon komolyan veszi a versenytársai megszorongatására vonatkozó tervét. Az agresszív árcsökkentés azért is érdekes, mert a Whole Foods eddig alapvetően drágább árukkal volt jelen a piacon.

Az Amazonnak kemény versenyre kell készülnie, ugyanis az egyik legnagyobb versenytársa, a Wal-Mart az elmúlt időszakban több milliárd dollárt költött a termékpalettájának bővítésére és árcsökkentésre. Szintén sokat költöttek az előrendelt vásárlás kialakítására, aminek az a lényege, hogy a boltban már csak a kívánt termékekért kell menni, helyben nem kell foglalkozni a válogatással. A fejlesztések a cég eredményein is látszanak, az eladásaik az elmúlt negyedévben ötéves rekordot döntöttek.

Közben viszont a Costco is komoly konkurenciát jelenthet, ami a Whole Foodsnál 30 százalékkal olcsóbban ad egy csomó organikus terméket.