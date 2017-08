A bíróság úgy döntött, hogy ki kell adni, hogy mire költötte a közpénzt a Felcsút

A Székesfehérvári Törvényszék döntése alapján elsőfokon megnyerte a Demokratikus Koalíció azt a pert, amit azért indítottak, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány hozza nyilvánosságra, hogy mire költötték a társasági adókedvezményből (tao) kapott támogatásaikat.

A bíróság kimondta: mivel az állam egy bevételi forrásáról mondott le, a tao “közvetett állami támogatás”, tehát közpénz.

Ez a per két időszakra vonatkozik: 2011. júliusától 2012. decemberéig, valamint 2015. novemberétől 2017. februárjáig, viszont a két időszak közti intervallumot érintően is zajlik egy per. A 2013 januárja és 2015 novembere közötti időszakban korábban a Fővárosi Ítélőtábla döntött, ott már másodfokon mondták ki, hogy nyilvánosságra kell hozni az adatokat.