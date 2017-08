A söripar is áfakivétel akar lenni

A kormány elég sok célját az adórendszeren keresztül akarja elintézni, például miután világrekordra emelték az áfát, most egy csomó mindennél visszacsinálnák, mert látják, hogy ez rossz. Lassan fejben tarthatatlanul sok ágazat lesz áfakivétel, a 27 százalékos általános kulcsnál alacsonyabb áfával. Persze talán a legviccesebb, hogy még az áfakivételezést is el tudjuk szúrni, olyankor például részben visszacsinálja a kormány egy új adóval.

Mostanában főleg a gyógyfürdősök voltak hangosak azzal, hogy ők is kérik a sokkal kisebb áfát. Hiszen egyszerűen versenyképesebbek kisebb adókulccsal. Most viszont a sörösök is bejelentkeztek, idézi az MTI a Magyar Nemzetet.

Kevésbé lehet meglepő, de mindenki kevesebb adót akar náluk is, a legnagyobb sörgyárakat tömörítő Magyar Sörgyártók Szövetsége éppúgy, mint a kézműves főzdéket összefogó Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete (KSE).

És hogy miért kell ez? Gyenge Zsolt, a KSE elnöke szerint ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, az államnak támogatni kell őket valamilyen formában. És a borosokat folyton támogatják, akkor ők is kérnek ilyesmit.

Dudok Ádám, a Kraft egyik alapítója és elnökségi tagja szerint állami támogatás kell a marketinghez, országos sörstratégiát is kérnek, mint a borosoknál. Illetve állami támogatással betörnének Észak- és Nyugat-Európába a magyar kézműves söreikkel, hiszen azok közül nem egy nagy szakmai versenyeken is megállta a helyét.

A sörfőzdék egyébként kaptak már egy furcsa állami támogatást az adórendszerben, de azt mintha csak a nemrég a Matolcsy-klán kezébe kerülő Pécsi Sörfőzdére szabták volna, másnak esélye sem lesz kihasználni.