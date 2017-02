Veszélyes a munkája? Új szabályok lesznek

A Magyar Idők birtokába jutott tervezet alapján új rendszer váltaná le a 2015-ben megszűnt korkedvezményes nyugdíjat. Ennek az lenne a lényege, hogy a korábbi, mindenkire érvényes szabályok helyett minden munkahelyre és munkakörre egyedi szabályok vonatkoznának annak függvényében, hogy a munkahelyeknek milyenek az adottságai.

A rendszer neve "fokozott egészségkárosító kockázattal jellemezhető munkavégzés" lenne, és a tervezet szerint felmérnék az adott munkahelyen az egészségre ártalmas kockázati tényezőket munkavédelmi szempontból.

Ezek egy részét a munkáltatóknak kötelező lenne kiküszöbölni, de vannak olyan helyzetek, amikor ez nem megoldható. A szakszervezetek szerint ezért azt, aki bizonyítottan olyasmit dolgozik, aminek egészségkárosító hatása van, többletjuttásokkal kellene kompenzálni. Ezt a tervet már a munkaadók is elfogadták, de a részletekről még egyeztetnek. A szakszervezetek az egészségkárosító munkavégzési idő csökkentésével, több szabadsággal, pluszjuttatással vagy rekreációs intézkedésekkel kompenzálnának.

A munkaadóknak az az álláspontja, hogy az egészségkárosító munkakörben dolgozók munkaideje nem csökkenhet, viszont azt el tudják képzelni, hogy az érintett munkavállalót részben más munkakörben is foglalkoztassák. Emiatt még a dolgozók átképzését is el tudják képzelni, de ahhoz ragaszkodnak, hogy az ebből eredő többletterhekhez járuljon hozzá az állam is.