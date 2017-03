Harmadával nőnek a bérek a Postánál

A kormány felhatalmazást adott a bérmegállapodás aláírására a MÁV-nál, a Volánnál, a vízügyi ágazatban, és a postánál, így a héten már mindenhol lezárulhatnak a bértárgyalások. A MÁV-nál már alá is írták az egyezséget, a posta pedig önerőből 2 százalékkal toldotta meg a fizetéseket - derül ki a Magyar Idők cikkéből.

A MÁV-csoportnál hétfőn írtak alá hároméves bérmegállapodást, aminek értelmében:

a minimálbérnél és a szakmunkásbér-minimumnál többet keresők fizetése tíz százalékkal emelkedik az idén.

Azok a szakemberek, akik magasabb fizetési besorolásba esnek a bérminimumnál, további 3 százalékos pluszt kapnak, de a bérminimum emelése miatt az idei évtől már csak a bérminimumot kapják kézhez.

Főiskolai végzettség esetén legalább 270, egyetemi végzettség esetén legalább 300 ezer forint lesz a fizetés a cégnél.

A három évre szóló megállapodás alapján jövőre átlagosan további 12, majd 2019-ben öt százalékkal nő a munkavállalók fizetése. A dolgozók áprilisi fizetésükkel már januárig visszamenőleg magasabb bért kapnak.

A postások kapják a legnagyobb béremelést, köszönhetően annak, hogy a Magyar Posta további négymilliárd forintot rakott hozzá önerőből a kormányzati támogatáshoz

A cikkből az is kiderül, hogy a Magyar Posta négymilliárd forintot rakott hozzá önerőből a kormányzati támogatáshoz, így a következő években összesen 32 százalékos béremelés várható a cégnél. Idén az alacsonyabb keresetűek fizetése 14 százalékkal, a többieké pedig 10 százalékkal nő, 2019-ben pedig további 6 százalékos emelés várható.

A Volánnál és a vízügyi ágazatban a lap értesülései alapján még folynak az egyeztetések, de az idén 13, jövőre 12, majd 5 százalékos emelés várható. A cikkből az is kiderül, hogy a héten a BKV-nál is folynak a tárgyalások: a szakszervezet célja az, hogy harmincszázalékos, hároméves bérmegállapodást lehessen kötni az önkormányzati fenntartású cégeknél is.