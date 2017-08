Vége a nyárnak, úgyhogy kijött a NAV tájékoztatója a diákmunkáról

Némileg talán a nyári diákmunkaszezon után, de csütörtökön kijött NAV tájékoztatója arról, hogy hogyan kellett volna munkát vállalniuk a diákoknak. Ez 72. számú információs füzet néven fut, "A diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályai" jelöléssel.

Hogyha például valaki jár iskolába, és belegyeznek a szülei is, akkor a nyári szünetben már 15 éves kortól munkába állhat. Emellett pedig kell adószám is ahhoz, hogy valaki legálisan dolgozzon, amit a 17T34-es nyomtatványon igényelhetnek az érdeklődők.

Csak szemezgetve az is érdekes, hogy ha valaki nyáron befejezi a tanulmányait akár az egyetemen is, akkor október 31-ig még a kedvezőbb diákmunkás adózási szabályok vonatkoznak rá. Aki megbízási szerződéssel dolgozott, és szeretne a mélyére ásni a dolgoknak, az azt is megtudhatja, hogy a kétféle a költségelszámolási mód közül melyiket hogyan könyvelheti, és mikor kell nyilatkoznia róla.

De azt is jó tudni, hogy ha valaki bébiszitterként, takarítóként vagy korrepetálóként dolgozik nyáron valamely közeli hozzátartozójának, akkor szerencsére nem kell adóznia vagy járulékokat számolgatnia az így megszerzett pénz után. Ugyanakkor kötelezheti közeli hozzátartozó munkáltatóját, hogy a munkabérről igazolást bocsásson ki neki, hogy a későbbiekben a NAV-nak alkalomadtán igazolni tudja, hogy honnan van pénze.