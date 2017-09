Alig maradt szakember az építőiparban

Pillanatnyilag nagyon felpörgették az építőipart a különböző állami támogatások, különösen talán a új vidéki lakásokra optimalizált csok, és hogy időlegesen áfakivétel lett az ágazat. Ráadásul elvileg az új építésű lakások csak 2019-ig fognak a kivételezett, 5 százalékos áfakörbe tartozni – igaz, sokan már azt rebesgetik, hogy úgyse fogja betartani ezt a tervet semmilyen kormány, mert népszerűségvesztést okozna.

Mindez viszont nemcsak munkaerőhiánnyal jár együtt, hanem a munkagépek keresletének felfutásával is, írja a Napi.hu egy nagyobb, ágazati cégre hivatkozva. Több esetben már a gépgyártók sem tudják kielégíteni a hirtelen megnövekedett igényeket, néhány gépre már most csak 2018-ra vesznek fel rendelést.

Most a daru, a teleszkópos rakodó, a kosaras és a dízelemelő hiánya okoz feszültséget, az állványzatok kereslete is 50 százalékkal növekedett,

emiatt pedig a gépek bérbeadói is sokszor egymástól kölcsönöznek, hivatkozik a lap Antal Erzsébetre, a Profirent vezetőjére.

De még nagyobb probléma, hogy ha van is gép, alig van rá megfelelő gépkezelő, ezért a cégek boldog-boldogtalant beültetnek ezekbe. Egy cég munkatársa, Szabó Tibor szerint nem véletlen, hogy sűrűn futnak be segélykérő hívások hozzájuk, a bérlők ugyanis sokszor nem tudják megfelelően használni a gépeket.

A jó szakemberek eltűntek, a megmaradók pedig nem megfelelő színvonalon dolgoznak

– kesergett Szabó a lapnak. A fiatalok eltűntek ebből a szakmából, 40-45 éves kor alatt alig találni bármilyen gépkezelőt. Volt, hogy egy építkezésen észre sem vették, hogy befalaztak egy a gépet, amelyet utólag, daruval kellett kiemelni a területről. Gyakori, hogy a biztonsági őrnek nem arra kell igazán figyelni, hogy ne lopjanak anyagokat vagy gépeket az építkezésről, hanem hogy az arra járó idegenek nehogy véletlenül átcsábítsanak egyes munkásokat vagy akár egész brigádokat más építkezésekre.

A darubérléssel foglalkozó Prangl-Hungária vezetője szerint ugyanakkor nincs hiány darukból, csak jóval olcsóbban lehet beszerezni ilyen eszközöket Szerbiából és Romániából is. Pontosabban szerinte „a piacnak el kéne ismernie” a magyarországi magasabb árakat. De szerinte is komoly gond a munkaerőhiány, és mint megjegyezte, ma már egy sima toronydarunál sem két joystick várja a darukezelőt, hanem érintőképernyős számítógép, azaz jóval több képzettség kell már ehhez a tevékenységhez is.